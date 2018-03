En sus marcas...

Víctor siempre fue más impulsivo y menos sociable que el resto de los niños, pero el Síndrome de Asperger le fue detectado hasta este año.“Cuando estaba en segundo de kínder sabían que algo pasaba con él, pero aquí en Ciudad Juárez no hay neurólogos pediatras. Él está siendo atendido por medio del Seguro y fue un neurólogo pediatra de Torreón el que le dio el diagnóstico este año”, dijo su madre, Marcela.Este es un síndrome del espectro autista, y quienes lo presentan tienen características similares a quienes son autistas.“Víctor es muy inteligente, pero es muy impulsivo, muy selectivo, no se relaciona fácilmente con los demás; hay algunos niños con Asperger que no dejan que los toquen, o que no pueden sostener la mirada. Son un sinfín de síntomas, algunos tienen unos, otros menos u otros”, explicó.Actualmente Víctor estudia el segundo grado en la Primaria Cuauhtémoc, en donde se cuenta con Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer). Y sus maestros han encontrado que una manera de canalizar su energía es corriendo.“Ha sido muy grato. Él corre y saca todo lo que tiene dentro. Ojalá en todas las escuelas hubiera Usaer, porque los padres de familia a veces no sabemos cómo hacer para ayudarlos y los maestros a veces tampoco saben cómo enseñarles”, dijo.Lo anterior momentos antes de que el niño participara en la vertiente de atletismo de las Paralimpiadas Municipales 2018, mismas que fueron inauguradas ayer en el Estadio 20 de Noviembre.“Es de suma importancia el deporte en los niños con discapacidad, porque les ayuda con la psicomotricidad. Quizá en el ámbito académico no puedan lograr algunos aprendizajes, pero este es el ámbito y el contexto en el que pueden destacar”, dijo Claudia Patricia Acosta Morales, secretaria de la Asociación de Deportistas con Capacidades Diferentes.La contienda busca seleccionar a quienes representarán a la ciudad en las paralimpiadas estatales, pero además, también es recreativa para personas que dan muestra de sus destrezas aun cuando no logren los puntajes requeridos.Ayer 250 niños, adolescentes y adultos realizaron pruebas de atletismo, pero hoy, 30 estarán contendiendo en natación, en el Club Campestre, y 7 en ciclismo y 57 en destrezas motoras en el Gimnasio Adaptado; mientras que otros 60 niños conforman los diferentes equipos de futbol y otros 20 pertenecientes a los dos equipos de basquetbol que estarán jugando hoy en el Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar (Cedefam), antes Parque Central Oriente.Los participantes pertenecen a educación preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, de las Usaer y de los Centros de Atención Múltiple (CAM) y CAM Laboral, estatal y federal, además de representativos del Parque Central y asociaciones civiles. (Karen Cano / El Diario)

