Se rebelan miles de profes vs Corral

Más de 12 mil docentes marcharon ayer en distintas regiones del estado para exigir el pago de salarios y prestaciones pendientes, algunas desde el 2015.Gritando consignas como “Corral Jurado nos has decepcionado”, “Corral escucha, el SNTE está en su lucha”, “no que no, sí que sí, no que no iban a salir”, los maestros pertenecientes a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) salieron ayer a las calles y dejaron a miles de alumnos sin clases.De los más de 12 mil docentes en protesta, alrededor de 4 mil son de la ciudad de Chihuahua y más de 2 mil de Ciudad Juárez, el resto son de otras ciudades como de Parral y Cuauhtémoc.En la ciudad de Chihuahua, hasta ayer los maestros recabaron 90 mil firmas de apoyo de padres de familia, conformaron diversos contingentes en cuatro puntos distintos de la ciudad y finalmente converger frente a Palacio de Gobierno.Ahí, las voces se convirtieron en un grito generalizado que pedía la salida del secretario de Educación.“Fuera Cuarón, fuera Cuarón”, “No somos uno, ya somos 100, que le cuenten bien”, vociferaron.El secretario general del sindicato, Ever Avitia, dijo a los asistentes que el gobernador incumplió no sólo con las promesas de campaña, cuando se dijo convencido de apoyar al magisterio, sino con las que hizo la semana pasada al comprometerse a cubrir los adeudos pendientes.“Es denigrante para un Gobierno adeudar percepciones a los compañeros, prestaciones postergadas, permitir que funcionarios de segundo y tercero niveles laceren al magisterio y sus familias. Basta de seguir tolerando de esta manera, hemos sido pacientes y respetuosos, pero eso se acabó. Con el trato y su falta de sensibilidad nos obligaron a actuar de esta forma”, agregó.Las acciones para exigir el pago a maestros de la Sección 42 podrían intensificarse, ya que no se ha tenido la respuesta requerida, señaló Manuel Arellano, representante del líder nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre.“Hemos encontrado tozudez, terquedad e insensibilidad en la autoridad y si es necesario habremos de intensificar las acciones que hoy se han llevado a cabo. Les pedimos que estén pendientes a lo que informe la dirigencia. Hoy es un día que marca la lucha, demandamos lo que nos corresponde. Ésta es una lucha legítima por la dignidad y pagos a los trabajadores. Pedimos de manera enérgica la intervención de Javier Corral; la semana pasada él se comprometió a saldar los compromisos pendientes con la Sección 42, pero los funcionarios han incumplido”.En Ciudad Juárez fueron más de 2 mil profesores del SNTE Sección 42 los que salieron ayer a las calles en protesta por el incumplimiento de pago de cientos de sus elementos.Los puntos de concentración fueron el estacionamiento de una tienda ubicada en avenida Tecnológico, el estacionamiento de otra tienda en la avenida Sanders, y en la avenida De las Torres.“La intención es exigir lo que por ley nos pertenecen, estamos exigiendo el pago inmediato a compañeros que han devengado un sueldo y no se les ha pagado hasta por 16 meses. Además de que tenemos algunas prestaciones retenidas como es el tiempo completo, el escalafón horizontal, y otras cosas”, dijo Claudio Israel Tapia Aguilar, coordinador de niveles especiales del SNTE 42.Dijo que desde hace 2 años han tenido problemas de esta clase, y que se ha privilegiado el diálogo entre los líderes y las autoridades, razón por la que no habían actuado y sin embargo no se había logrado ningún acuerdo.A las 9:30, de los puntos de reunión partieron rumbo a la Plaza de la Mexicanidad, y para las 10:30 de la mañana, la mayoría ya se encontraban ahí.“Somos alrededor de 2 mil maestros aquí en Ciudad Juárez, donde no nos dieron el pago de los compañeros tanto en nobeles e interinos y el pago de algunas prestaciones que se adeudan. Nos han dicho que nos pagan, pero llega la fecha y no se da el pago”, dijo Érika Bolaño, coordinadora general del SNTE 42.En el sitio, los maestros expresaban que al serles retenido su sueldo durante períodos que han durado hasta más de un año, se han visto en la necesidad de pedir préstamos o buscar otras fuentes de ingreso.A las 11 de la mañana, partieron en caravana rumbo a la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón.Ya en el sitio les estaba esperando una concentración de maestros, quienes habían instalado un templete y sonido a las afueras del recinto, mientras que agentes de tránsito cerraron las calles.Luego de pronunciarse, decidieron entrar al edificio y clausurar la entrada de la oficina de Recaudación de Rentas.Por espacio de alrededor de una hora, estuvieron tratando de ingresar por la fuerza a esta oficina, hasta que se permitió la entrada de una comitiva encabezada por Bolaños, quien después, emitió a los congregados el mensaje de que habían entregado un pliego petitorio con sus demandas.Apenas una media hora después, los profesores líderes dieron el mensaje de que ya habían llegado a un acuerdo, y que se retirarían del edificio. Para entonces ya era la una de la tarde.“Se entregó el pliego petitorio, nos habló nuestro secretario general que se sentó con autoridades administrativas para hacer oficial el pago inmediato, ese fue el acuerdo”, dijo Tapia Aguilar al finalizar la actividad.Más tarde, se dio a conocer que los salarios adeudados serán pagados en tres fechas. (K. Cano/ S. Ochoa/ El Diario)* 12 mil docentes en paro* 90 mil firmas de apoyo de padres de familia