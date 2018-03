Dejan aquí a unos 45 mil sin clases

Fueron unos 45 mil estudiantes se quedaron sin clases ayer por el paro de maestros que realizó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 42.Mientras que los manifestantes manejaban la cifra de 16 mil alumnos afectados, el subsecretario de Gobierno en la Zona Norte, Ramón Galindo Noriega, dijo que eran unos 45 mil.En conferencia de prensa indicó que ayer no trabajaron 370 docentes de nivel preescolar, mil 189 de primaria, 510 de secundaria y 89 de educación especial.Es decir, en total fueron 2 mil 158 maestros los que abandonaron las aulas.“Invitamos a los maestros para que en este tema los niños no sean los afectados, ya que ellos no tienen nada que ver en esto. Es un asunto de administración, por lo que los invitamos para que regresen a las aulas escolares. El diálogo debe seguirse privilegiando para tratar de avanzar lo más rápido que se pueda”, dijo el funcionario.Durante sus protestas, los profesores aseguraron que contaban con el apoyo de padres y madres de familia, a quienes se les avisó en tiempo y forma sobre las actividades que desarrollarían.Galindo Noriega dijo que el pago de los docentes que cubren vacaciones e interinatos, no se realizan de manera ordinaria, ya que implica un procedimiento especial que regularmente conlleva más tiempo para liquidar.“Estamos trabajando a todo vapor en esto. Un primer grupo recibirá su pago el 30 de marzo, uno segundo el 6 de abril y otro grupo el 15 de abril. Hay 364 docentes sin pago total en el Estado hasta este momento”, dijo, pese a que los maestros sostienen que en Ciudad Juárez son alrededor de 500.Mientras tanto, los estudiantes afectados vuelven hoy a las aulas, aunque mañana una vez terminando el turno, iniciarán ya con sus vacaciones de Semana Santa, que se desarrollarán del 26 de marzo al 9 de abril.* 370 docentes de kínder* Mil 189 de primaria* 510 de secundaria* 89 de educación especial* 45 mil estudiantes: Estado* Fueron 16 mil alumnos: maestros

