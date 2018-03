El Congreso del Estado exhortó al Municipio de Juárez para buscar alternativas más baratas a las del proyecto de sustitución de alumbrado público “Juárez Iluminado”.A través de una propuesta impulsada por el grupo parlamentario del PAN, los legisladores solicitaron convocar a una reunión con el presidente municipal Armando Cabada, regidores y diputados para evaluar opciones de menor costo.En el documento se plantea también la necesidad de que acuda personal técnico y administrativo para analizar posibilidades al proyecto de luminarias.En la exposición de motivos, la bancada panista recordó que ya se había hecho un exhorto, la semana pasada, para solicitar al Ayuntamiento de Juárez la información del proyecto, “particularmente la concerniente al estatus en que se encuentra, instrumentos legales, datos relativos a los procedimientos licitatorios realizados, y en su caso, aquellos que impliquen compromisos financieros”.Planteado en el pleno por la diputada panista Maribel Hernández, el exhorto señaló que el Municipio de Juárez conoce otros proyectos de sustitución de alumbrado que son menos caros.“… Sabemos de la existencia de otros proyectos relativos al alumbrado público, no tan onerosos, y que de los mismos se tiene conocimiento en las propias oficinas de aquel Ayuntamiento”, explicó la legisladora en la exposición de motivos.De acuerdo con el documento, el presidente municipal, Armando Cabada, no ha explicado suficientemente bien a la ciudadanía de Juárez el proyecto, que, como está aprobado, compromete los recursos del Derecho de Alumbrado Público y pone ingresos municipales como garantía de pago.“El proyecto en sí no solo no está claro para este Poder Legislativo, sino para la sociedad, ya que no hemos encontrado los pormenores que debe, por obligación legal, existir disponible para la ciudadanía y para el gobierno”, señaló la legisladora.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.