Reclaman periodistas justicia para Miroslava

Periodistas de diversos medios de comunicación en esta ciudad realizaron esta noche una protesta frente a las instalaciones de la unidad administrativa de Gobierno del Estado para exigir justicia para Miroslava Breach Velducea al cumplirse mañana un año de su asesinato.Los comunicadores, quienes vistieron de blanco y llevaron veladoras y fotografías de la periodista, exigieron que quienes ordenaron muerte de Miroslava deben de ser llevados ante la justicia.El periodista y compañero de labores de “Miros”, Carlos Omar Barranco, dio lectura a un posicionamiento.“Hace un año un golpe bajo nos sacudió el corazón y encolerizó nuestras mentes: mataron a Miroslava Breach Velducea. No fue solo un tirador solitario o una tercia de matones motivados por sus avezados cerebros”, señala el documento.Menciona que la orden de matarla vino de un lugar oprobioso, donde se mezclan los intereses del narco con la política.“La mente criminal que dictó la sentencia mortal, quiso matar mucho más que solo la frágil humanidad de Miroslava y su alma íntegra. Fue una afrenta para la sociedad chihuahuense en su conjunto. Una bofetada cobarde. Ninguna persona nacida o criada en esta tierra, merecería jamás morir de esa manera”, señala.Los periodistas exigieron justicia para la periodista.“Es por eso que esta noche no compartimos aquí una palabra blanda o un discurso apacible. No queremos hoy hablar con la voz baja. Exigimos justicia para Miroslava. No solo detener a quienes accionaron el arma homicida. Demandamos que quienes ordenaron su muerte sean llevados ante la justicia”, señala.Durante la manifestación los asistentes exigieron al gobierno de Chihuahua, a todos los que ostentan un cargo público, que se deslinden de los grupos criminales“No más narco políticos o políticos narcos. Infames servidores públicos que traicionan su elevada misión y se coluden con el delincuente a cambio de más poder que el que podían obtener por la encomienda de sus electores. Cabecillas de grupos criminales que dominan la sierra y las ciudades, comprando complicidades y sembrando el terror”, indica.Menciona que nadie, ningún periodista, tendría por qué poner su vida en prensa.“¿Quién los enfrentará? ¿Quién escribirá sus nombres y denunciará sus abusos? ¿Quién pondrá el pecho como Miroslava para que dejen de asolar a las comunidades indígenas y paren el atroz envenenamiento de los jóvenes?”, señala el documento.Agrega que a Miroslava la mató la complicidad del gobierno con el narco.“Ese acuerdo espurio que aceptan los políticos, los jefes policiacos, los alcaldes, los secretarios de despacho o los gobernadores, con los grupos de delincuentes. Para ellos es fácil hacerlo, porque a cambio van recibir mucho dinero”, señala.Agrega que exigir Justicia para Miroslava es exigir a todos los que están en el gobierno que por favor ya no se hagan cómplices de los narcotraficantes, que ,arquen la diferencia y asuman este compromiso con Chihuahua.

