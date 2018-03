Ventarrones traen incremento en alergias

Los fuertes vientos que se dejaron sentir en la región trajeron consigo un incremento en las alergias, por lo que el Sector Salud llamó a la ciudadanía a evitar exponerse innecesariamente al polen y los contaminantes que predominan en el ambiente.Roberto Suárez Pérez, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria II, dijo que los ventarrones dispersan partículas que causan sobre todo problemas en la nariz y los ojos, así como asma.La recomendación principal es acudir a una revisión médica para ver cada caso en particular, pero puntos esenciales que pueden ayudar a minimizar las molestias que causan las alergias son mantener las manos limpias y evitar la exposición al humo, comentó el experto.De acuerdo con el epidemiólogo, es aconsejable no estar en contacto con pelo de perro o gato, polvo y agentes ambientales como el polen.Una alergia es una reacción exagerada del organismo ante un determinado componente, de tal modo que trae consigo ciertos síntomas producto de que el sistema inmunitario comienza a producir anticuerpos para combatirlo.Entre las alergias más comunes de la temporada, los médicos señalan a la conjuntivitis, un padecimiento que afecta los ojos y produce señales como picazón, lagrimeo e hinchazón.A principios de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que las alergias se incrementaron en un 25 por ciento desde los primeros vientos del mes.En esa ocasión Rafael Contreras López, supervisor de Epidemiología en la Zona Juárez del IMSS, explicó que aun cuando la polinización no había ocurrido, la presencia de tales vientos agravó la aparición temprana de los padecimientos.Dijo cerca del 15 por ciento de la población en general tiende a sufrir alergias al polvo y al polen, por lo que en otoño y primavera sus molestias se exacerban. (Fernando Aguilar)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.