Acusa regidora a Cabada de retirarle un bono

La regidora independiente, Irma Medrano Flores, denunció que el alcalde, Armando Cabada, le retiró este mes un bono de compensaciones por un monto de 24 mil pesos, como represalia por hacer públicas las inconformidades que tiene con la administración municipal.La edil responsabilizó al presidente municipal de cualquier situación que le pueda ocurrir a ella y a sus hijos.“Y a menos que me mate voy a dejar de señalar lo que está haciendo”, manifestó.Explicó que todos los regidores tienen un salario de 9 mil 100 pesos por decena, y mensualmente reciben 2 mil 300 pesos para gasolina en una tarjeta.Así como dos bonos, uno de 13 mil pesos y otro de 24 mil que el alcalde asigna de manera discrecional, es decir no es obligatorio, pero siempre se ha entregado a todos los ediles de todas las fracciones, aseguró Medrano.Expuso que ayer cuando fue a cobrar sus cheques, el director de Egresos le informó que uno ellos no fue autorizado por el alcalde.“En lo personal se me hace algo infantil”, mencionó Medrano.Dijo que esta disminución en su dieta es una merma para ella, en lo familiar y por montos que tenía comprometidos con otros sectores de la comunidad que apoya.“Este es el alcalde independiente de Ciudad Juárez, que castiga con recursos municipales a quien no se sujeta a sus reglas, yo sigo siendo regidora independiente, yo no me he declarado autónoma, lo que yo he dicho; no estoy de acuerdo en que se violente el Estado de Derecho”, declaró.Dijo que Cabada no tiene derecho a quitar esa compensación, porque ella no ha dejado de hacer su trabajo, y lo seguirá haciendo, aunque él no quiera.“Si es una facultad discrecional de él, de dar ese cheque, pero no tiene un fundamento para negármelo, y sí está violentando un derecho como servidora pública y me está discriminando, no soy más que un regidor”, mencionó.El alcalde dijo que no recibe el acuse de esta acusación, “porque son demasiadas cosas las que a últimas fechas ha declarado la regidora, me extraña que según ella encuentre tantas irregularidades y hasta estos tiempos electorales los esté señalando”.Aseveró que no es una, si no muchas versiones que la señalan de estar favoreciendo algún proyecto político de partido. “No entraré a su juego, es una pena que esté mostrando una doble cara”, agregó Cabada.(Araly Castañón)