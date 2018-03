A proceso, acusado de matar con hacha a su hermano

El hombre que presuntamente mató a su hermano con un hacha fue vinculado ayer a proceso penal por el delito de homicidio agravado.Las declaraciones de dos familiares del ahora detenido, Sergio Javier G., a quienes les dijo que había privado de la vida a su pariente, pero inicialmente no le creyeron, sirvieron para que se dictara la resolución judicial, así como la versión de los agentes municipales que lo arrestaron y documentaron que encontraron sangre en toda la casa, el cuerpo de la víctima con el rostro destruido y la mandíbula desprendida.El asesinato de Martín Otilio Rodríguez Gloria ocurrió el jueves de la semana pasada en la casa 238 de la calle Pavorreal, casi cruce con avenida De Los Aztecas, en la colonia Granjas de Chapultepec.El cuñado de la víctima y del acusado declaró ante el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía estatal que su suegra murió el pasado 2 de enero y desde esa fecha en esa vivienda vivían sus dos cuñados, quienes tomaban bebidas alcohólicas todos los días.El testigo explicó que el jueves pasado unos 15 minutos antes de las 8 de la mañana estaba limpiando el patio de su casa cuando Sergio Javier brincó el barandal, se quedó a unos seis metros de él y empezó a decirle que acababa de pelear con su hermano Martín y lo había matado, por lo que le pidió ayuda para ir por sus pertenencias.“Estás loco, yo no te voy a ayudar”, declaró el testigo para luego precisar que pensó que Sergio Javier “andaba en la loquera”, alucinaba y no le creyó.Una agente estatal que acudió al inmueble documentó en un parte informativo que al llegar a la casa compuesta de tres habitaciones y un baño, vio en la cocina manchas de sangre que conducían a una de las recámaras y en esta observó un hacha sobre una cama.Al continuar al último cuarto tuvo a la vista el cadáver de un hombre con lesiones en el rostro y en el cráneo, exposición de masa encefálica y desprendimiento de la mandíbula.El médico legista que practicó la necrocirugía al cadáver, que se identificó con el número 424/2018/37 al ser ingresado al Servicio Médico Forense (Semefo), determinó que presentaba fracturas en todas las estructuras de la cara y en ambos maxilares causadas con un objeto pesado aplicado con fuerza en el rostro.La causa de muerte de Martín Otilio fueron lesiones cortocontusas en cara y traumatismo craneoencefálico severo.Al dictar ayer el auto de vinculación a proceso, el juez de Control Adalberto Contreras Payán dijo que se trata del delito de homicidio agravado contemplado en los artículos 124 y 125 del Código Penal del Estado de Chihuahua.El primero describe qué se debe entender por lesión mortal y el segundo establece una pena de 10 a 30 años para quien prive de la vida a un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta o a un hermano.El juez dijo que no aplicaba el Artículo 123, referente al homicidio simple, por el que también acusó el MP. El resolutor aprobó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.Antes de que terminara la diligencia el abogado defensor de Sergio Javier le dijo al juzgador que su representado tenía dolor en el hígado y le solicitó que se le brinde atención médica.Contreras Payán ordenó al director del Cereso 3 de Ciudad Juárez que se le proporcione servicio médico al interno.

