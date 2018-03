Rescatan del maltrato y abandono a 5 perros

Cinco perros Gran Danés permanecían en condiciones de maltrato animal en un vivero situado sobre la calle Ramón Rayón, en el suroriente de la ciudad.Flor Karina Cuevas Vásquez, directora de Ecología del Municipio, dio a conocer que fue necesario trasladar a los canes a recibir atención veterinaria y que uno de ellos se encontraba en muy mal estado.La denuncia trascendió luego de que en redes sociales comenzó a circular una publicación donde una mujer explicaba que su esposo y sus hijos llegaron a ese lugar para comprar plantas cuando se percataron del estado de los animales, especialmente de que, afirmaron, estaban desnutridos.Rescatistas que trabajaron en el caso compartieron con El Diario un video donde puede verse a un perro negro enjaulado al que se le alcanzan a notar las costillas, pero prefirieron mantenerse en el anonimato y no hacer más comentarios detallados por temor a represalias.En un comunicado oficial, Ecología informó que contactó vía telefónica a la propietaria de los animales, quien, aseguró, autorizó entrar al lugar y dijo que ya había solicitado servicio veterinario para la atención de los perros.“Pero al ver que uno de ellos a pesar de que se le suministraba suero estaba sin reaccionar, se volvió a contactar con la dueña para solicitar la autorización de traslado a la clínica al can, procediendo a hacerlo una vez que se contó con su aprobación”, se lee.De acuerdo con Ecología, los canes fueron atendidos por un veterinario, quien determinó que se encuentran fuera de peligro.Según la dependencia, en este caso habrá un seguimiento para que la dueña proporcione atención a los perros.Cuevas Vásquez dijo a El Diario que la situación se tornó tensa y llamó a la ciudadanía a denunciar directamente a las autoridades este tipo de casos, con el fin de evitar polémicas en las redes sociales.“El asunto de estos perros fue denunciado vía Facebook. Inclusive se atendió en día inhábil, el lunes. De cualquier manera se atendió la situación. La persona que me apoya acude y se encontraba adentro un veterinario, un particular que se acercó por la publicación al Facebook”, comentó.

