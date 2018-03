El Municipio contestará todas las preguntas sobre el proyecto “Juárez Iluminado” a la asociación “Plan Estratégico de Juárez”. Sin embargo, el alcalde Armando Cabada Alvídrez dijo que no iba a aceptar presiones de tiempo.Esto debido a que la agrupación manifestó que si en una semana no se daba respuesta a los cuestionamientos, se saldrán del Comité ampliado de Adquisiciones que participa en la licitación para la concesión del servicio de alumbrado público.“Les vamos a dar toda la información que esté en nuestra posición para que a ellos también les quede claro, lo único que no podemos aceptar es que nos pongan fechas límite porque toda la información que solicitaron se lleva tiempo”, declaró Cabada.En cuanto al exhorto que hizo el Congreso del Estado, dijo que los diputados politizaron el tema.“Desde un principio con el asunto del proceso electoral lo han querido agarrar como bandera política y eso no se vale, porque no es a mí al que están afectando, es al Municipio”, declaró.Pidió a los diputados que se olviden de esas “campañitas” a las que están acostumbrados en sus partidos políticos, “es un consejo sano el que les estoy dando; súmense al proyecto”.En este contexto, la semana pasada la diputada local panista por Juárez, Maribel Hernández Martínez, urgió al presidente municipal a entregar los datos disponibles sobre el proyecto “Juárez Iluminado”.“Hay más dudas que respuestas y creo es un tema que no deberíamos de traer nada más los diputados, creo todos nosotros tenemos un compromiso con este municipio y hay que investigar a profundidad el tema, porque la verdad, para como nosotros lo vemos, el Plan de Movilidad Urbana que se decía que era el robo del siglo quedaría completamente desdibujado a un lado del Juárez Iluminado”, sostuvo.“Que me den una sola razón o un solo sustento de su dicho que lo respalden con algo que sea tangible, verdad… no es nomás el decir por decir, yo también puedo decir mil tonterías, pero no se trata de eso, se trata de soportar lo que están diciendo”, declaró Cabada.Sobre el exhorto que hizo el Congreso al Cabildo para que proporcione información del proyecto, dijo que eso se revisará en la siguiente sesión del Ayuntamiento.“Pero les daremos puntual contestación, cosa que no ha sucedido con ellos, nosotros los hemos exhortado de muchas cosas y pues no, no nos contestan”, afirmó el alcalde.