"Se salvó de la justicia humana, pero de la divina no se salvará; no puedo decirle que lo perdono porque me arrebató lo que más quería y cuando el agente esté con sus hijos en cada uno de ellos recordará a mi hijo quien era un niño cuando le disparó sin tener él defensa”, expresó ayer María Guadalupe Güereca Betancourt, madre de Sergio Adrián.El incidente ocurrió el 7 de junio de 2010, cuando Sergio Adrián, quien entonces tenía 15 años, estaba en el cauce del Río Bravo a la altura del Puente Negro, situado sobre el bulevar Bernardo Norzagaray en el norponiente de la ciudad. Hernández Güereca, del lado mexicano, supuestamente lanzó piedras contra Jesús Mesa Jr., agente de la Patrulla Fronteriza del lado americano y fue cuando éste le disparó causándole la muerte.María Guadalupe señaló que a partir de la muerte de su hijo le dio diabetes y ahora su salud se ha complicado al padecer también alta presión.Dijo que desde que mataron a Sergio Adrián siente que por el sufrimiento “está muerta en vida” ya que su hijo actualmente tendría 23 años, y seguramente de estar vivo ya tendría su propia familia y hubiera realizado sus sueños.La señora vive en una casa ubicada en la calle Cobre de la colonia Bellavista que le prestó una vecina al saber de la precaria condición en que vive la familia.“Cuido a mis nietos y mi hija me ayuda con algo para poder subsistir, pero no tengo dinero para comprar mis medicinas”, expresó.“No he hablado todavía con el abogado, pero me entere por las noticias de televisión de que no podemos demandar al agente que mató a mi hijo”, expresó la señora.Dijo que siente una gran impotencia por no poder hacer nada, ya que han pasado ocho años y no se le da justicia.“Ya ve como son las leyes de este mundo, pero todavía le espera el juicio ante Dios. Nosotros no quedamos destruidos, con las manos vacías, sin poder hacer nada, sin la persona que uno amaba,” señaló.Expresó que el agente sabe que se ensañó con su hijo porque él no le hizo nada. “Pero que recuerde que él tiene hijos y es padre, y en cada hijo suyo va a ver la cara de mi hijo”, expresó. La mujer dijo que cada hijo para un padre es sagrado.María Guadalupe señaló que todos estos lo ha vivido con la angustia de estar esperando justicia, pero nunca la ha recibido y además lamentó que no recibiera el apoyo del gobierno mexicano, ya que le decían que tenía que trasladarse a la ciudad de México, lo cual dijo no le era posible “ya que a duras penas tenía dinero para comer y no para hacer los viajes”.“Tengo la esperanza en Dios, de que él me va ayudar para que se haga justicia. Mi hijo le pedía que no lo matara y le levantaba las manos,” agregó la mujer quien es madre de otros cuatro hijos, los cuales ya se casaron.