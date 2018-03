Tortura tumba pruebas contra presuntos extorsionadores

Dos personas acusadas de haber extorsionado a un prestamista fueron encontradas inocentes.El Tribunal de Enjuiciamiento determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) son insuficientes, luego de que se anularon todas las probanzas obtenidas a través de la presunta tortura ejercida por agentes ministeriales.Carlos Aarón Talamantes Anguiano y Alejandra Quezada Rico estuvieron presos un año y 11 meses.Desde que fueron detenidos, en abril de 2016, los dos denunciaron que fueron golpeados y humillados, además dieron positivo al Protocolo de Estambul o Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradante.Antes de que el Tribunal emitiera el veredicto, ayer Alejandra volvió a denunciar que agentes ministeriales irrumpieron en su casa del fraccionamiento Roma sin orden de cateo, la sacaron a la fuerza y la golpearon frente a sus hijos.Después la llevaron a varios domicilios a buscar a su hermano y a un lote baldío donde dos agentes ministeriales la torturaron y uno de ellos le hizo tocamientos lascivos.“Me llevaron a un terreno baldío por la calle Lucero, me bajaron, me hincaron con las manos esposadas, me dieron patadas y puñetazos, del cabello me arrastraron. Uno de los agentes se me subió encima, con sus manos me ahorcaba porque buscaron una bolsa y no la encontraron. Uno me hizo tocamientos”, afirmó mientras sus hijas sentadas en el área del público lloraban tomadas de la mano.El abogado defensor de Talamantes dijo que su representado también fue golpeado y que los agentes ministeriales cambiaron las calles y aportaron datos falsos.En la acusación formulada por el MP adscrito a la Unidad Antiextorsión se señaló que el 16 de marzo de 2016, aproximadamente a las 22:00 horas, la víctima recibió una llamada a su celular en la que un hombre la amenazaba con asesinarla a ella o a su familia si se negaba a pagar 50 mil pesos.Después de una negociación se pactó la entrega de 30 mil pesos ese mismo día y otros 10 mil pesos al día siguiente.Presuntamente a las 22:30 horas de ese día en el exterior de una tienda ubicada en las calles Rufino Tamayo y Diego Velázquez, la víctima le entregó a Talamantes Anguiano los 30 mil pesos. Al parecer él iba acompañado por Alejandra Quezada.El 17 de marzo, en el mismo lugar, la pareja presuntamente cobró otros 10 mil pesos.El 17 de abril de 2016 la víctima recibió más llamadas del número (656) 315-6660 pidiéndole 10 mil pesos y ese día por la noche en las calles Bosques de Extremadura y Bosque de la Huelva, entregó esa cantidad.El Tribunal de Enjuiciamiento –conformado por los jueces María Isela Vázquez Granados, Myrna Luz Rocha Pineda y Jesús Manuel Medina Parra– emitió por unanimidad un fallo absolutorio indicando que no era posible darle valor a las declaraciones de los agentes ministeriales Ana Janeth Ruvalcaba Ortega y Juan Francisco Gaspar Ibarra, por la presunta tortura ejercida en contra de los acusados y tampoco a las pruebas derivadas de las actuaciones de estos elementos.Desde que se realizó la audiencia intermedia o de preparación a juicio oral, un Tribunal de Control excluyó varias pruebas por haberse obtenido también con vulneración a derechos fundamentales.Por lo que el órgano colegiado determinó que las pruebas que quedaron son insuficientes, ordenó que Talamantes y Quezada fueran puestos en libertad y que se dé seguimiento a la denuncia de tortura interpuesta por los ahora exonerados.