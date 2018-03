Van por los asesinos de comandante

Seis asesinatos y 96 horas después, las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno desplegaron el operativo de coordinación Juárez como reacción al doble asesinato del agente ministerial Arturo Ledezma Porras y el empleado administrativo Saúl Flores Lares, ocurrido el pasado viernes.“Es un ejercicio en el que estamos representadas las cuatro corporaciones policiacas, el mensaje es que si nos pegan a una corporación nos pegan a todas y la respuesta es contundente por parte de las autoridades en Ciudad Juárez, este tipo de actos no pueden seguir sucediendo y obviamente habrá consecuencias y acciones por parte de nosotros”, dijo el comisario en jefe de la Policía Federal, Carlos Alberto Flores.La demostración pública de la fuerza policial se hizo ayer al mediodía en los patios de la Fiscalía General del Estado, justo donde fueron colocados los cuerpos de las víctimas durante los honores fúnebres el pasado lunes.Desde ayer al mediodía la ciudad es vigilada a través de células mixtas integradas por una unidad de la Policía Municipal que va a la cabeza del convoy, le sigue una patrulla de las Fuerzas Especiales de la Comisión Estatal de Seguridad, luego la unidad de la Agencia Estatal de Investigaciones y al final de la caravana va la patrulla de la Policía Federal.Flores aseguró que el objetivo es dar con los responsables del ataque y dijo que los ciudadanos pueden ser sujetos a revisiones en su persona o su vehículo.La intención es capturar a los autores materiales e intelectuales del ataque de quien fue el escolta del coordinador del Ministerio Público, Ulises Ernesto Pacheco Rodríguez.Mientras los agentes buscan a los agresores, el abogado de extracción panista se ausentó nuevamente.Ayer el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) del Distrito Zona Norte, dijo que el servidor público faltó nuevamente a trabajar y la oficina que ocupó hasta el viernes, cuando fue perpetrado el ataque, no ha sido desalojada por lo que esperan que se reincorpore una vez recuperado del susto.El vocero de la FGE, Alejandro Ruvalcaba Valadez, dijo que desconocía la situación laboral de Pacheco Rodríguez.Hasta el momento la FGE mantiene hermetismo total en torno a este caso y se desconoce qué hacían juntos el agente ministerial y el empleado administrativo en el auto oficial asignado a Pacheco Rodríguez y si existen protocolos internos en el uso de las unidades oficiales, precisamente para evitar los riesgos a civiles desarmados.“Desconozco las políticas internas de la Fiscalía, pero hasta donde tengo entendido ambos (muertos) eran elementos activos dentro de la Fiscalía General del Estado, cada quien con funciones muy específicas, los cuales obviamente no estaban realizando cuestiones operativas en ese momento, sino que se estaban trasladando de un punto a otro”, dijo el comisionado Flores.Agregó que en estos operativos, lo que se busca “más que nada es a través del intercambio de información, se genera inteligencia a través de lo cual estamos orientando los operativos a aquellas zonas donde tienen influencia aquellas personas que llevaron a cabo el crimen el pasado viernes y de manera paralela se están llevando a cabo las investigaciones para detener a los autores materiales a intelectuales del crimen”, agregó.Refirió que esperan la colaboración de la ciudadanía en estas acciones.“Es muy obvio el objetivo de la autoridad, se combate la delincuencia y queremos detener a los agresores intelectuales y materiales del crimen; pedimos la colaboración si son solicitados para su revisión sepan por qué”, agregó el mando federal.Agregó que en caso de quejas sobre el proceder de los agentes de la Policía Federal pueden hacer la denuncia al número 088.

