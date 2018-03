El cierre del Parque Central Poniente reduce todavía más la escasa oferta de áreas verdes disponibles para celebraciones como la que se avecina de Pascua, señalan datos oficiales.Más de 40 mil personas que cada año vistan ese espacio durante la fecha se quedarán sin la posibilidad de hacerlo porque los trabajos de remodelación no han comenzado y por tanto no existe aún una fecha de término.De acuerdo con la más reciente edición del Atlas de Riesgos elaborado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Ciudad Juárez cuenta con aproximadamente 7 millones 478 mil 12 metros cuadrados de áreas verdes.De este número, apenas el 1 por ciento son parques urbanos como el Central, lo que equivale a unos 74 mil 780 metros cuadrados.Sin este lugar, las otras opciones son el parque El Chamizal, la Plaza de la Mexicanidad y algunos otros conjuntos como los corredores verdes adyacentes a esta ubicación.El resto de áreas verdes son parques barriales de entre 10 mil 01 y 40 mil metros cuadrados, que representan apenas el 5 por ciento de las superficies verdes disponibles en el municipio, así como jardines públicos (de 600 a 5 mil metros cuadrados), que constituyen el 83 por ciento.María Espinoza González, madre de tres hijos de 8, 10 y 13 años, considera que ante la imposibilidad de acudir al Parque Central Poniente como los últimos años, lo mejor será organizar una celebración en un domicilio de la familia.“Tenemos pocos espacios grandes a donde podamos llevar a los niños. Es muy probable que si no está abierto el Parque Central para esas fechas El Chamizal esté muy saturado. Por eso este año yo creo que si eso pasa vamos mejor a organizar algo en casa, porque el Valle (de Juárez) ya no es una opción por lo peligroso que es”, dice.La constructora que realiza las obras en ese lugar recibió apenas la semana pasada el anticipo del Estado, por lo que los trabajos todavía no inician y por tanto no hay una fecha definida para su finalización. (Fernando Aguilar)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.