Entra hoy la primavera

Aunque hoy por la mañana se originará el equinoccio que dará oficialmente la entrada a la primavera, expertos aseguran que ésta se adelantó desde hace tres semanas y que el invierno prácticamente nunca llegó.El ingeniero agrónomo y ambientalista Edmundo Urrutia Beal, quien además es director de Parques y Jardines del Municipio, dijo lo anterior e informó que todo esto es consecuencia del cambio climático.“Este año no tuvimos invierno prácticamente, no hubo heladas fuertes que permitieran que murieran las plagas de algunos insectos, por ejemplo, seguramente tendremos más incidencia de ellas este 2018”, expresó.Relató que cada temporada invernal se abre la temporada de poda, con el fin de aprovechar el momento en que los especímenes se encuentran ‘dormidos’ y la reducción de sus ramas no les lastima ni perjudica.Sin embargo, ésta terminó tres semanas antes de lo contemplado, impidiendo incluso que se le brindara el servicio a todas las áreas verdes públicas y privadas de la localidad.“A mediados de febrero vimos que ya había brotes, y tuvimos que detener la poda”, dijo, e indicó que a partir de entonces las únicas podas permitidas por el gobierno son aquellas en donde el árbol ponga en riesgo la integridad de los moradores del sitio donde se encuentre.Anteriormente, semanas después de que ocurriese el equinoccio de otoño de 2017, Urrutia Beal había advertido que las estaciones tenían un desfase y que esto cada vez era más evidente en la región, aunque de hecho, eran afectaciones que se estaban dando de manera paulatina en todo el mundo.Lo anterior, a razón de que entonces se tuvo el registro de temperaturas cálidas cuando se suponía que se debieron estar presentando las primeras heladas, lo cual no era algo normal y estaban originando un ‘retraso del otoño’, que el año pasado entró el 22 de septiembre.A diferencia de esta vez, cuando se ha registrado un ‘adelanto de la primavera’.“Tenemos mucho que ver con el cambio climático, estamos afectando no sólo a nuestra ciudad, sino a todo el mundo. Esto tiene consecuencias catastróficas, y no a largo plazo”, advirtió.El funcionario explicó que el fenómeno del cambio climático consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, que se ha dado principalmente por la emisión de gases contaminantes como los producidos por empresas cementeras, que provocan un efecto invernadero.La primavera ingresará a esta ciudad hoy a las 10:15 de la mañana con el equinoccio, dando oficialmente por concluida la temporada invernal.Este fenómeno recibe dicho nombre debido a que en días como hoy, el día y la noche tienen la misma duración.Francisco Ramírez, miembro de la Sociedad Astronómica Juarense, ha explicado anteriormente que este fenómeno ocurre en el instante preciso en que el Sol se ubica exactamente encima del ecuador terrestre.Y mientras en el hemisferio norte de la Tierra se estará pasando de invierno a primavera, en el hemisferio sur se origina el cambio de verano a otoño.

