Brota drenaje en viviendas

Desde hace casi ocho meses, vecinos del fraccionamiento Roma Poniente sufren la peste de las aguas negras que corren todos los días por el frente de sus casas y que se acumula con frecuencia en un parque al que ya nadie se acerca, se quejaron ayer.El problema surgió a raíz de que se “taponearon” las alcantarillas en las calles Plaza San Pedro y Plaza Venecia, lo que dio pie a que las aguas residuales comenzaran a brotar de muchos registros domiciliarios de ese sector, contaron los afectados.Los quejosos aseguran que una y otra vez han denunciado la situación a las autoridades. A simple vista se observa en el lugar el riachuelo en las calles, el acumulamiento en lo que ellos llaman parque y el brote en las alcantarillas.En la calle Plaza San Pedro, Daysi Araiza señaló que del registro de su casa ha brotado agua desde hace dos semanas, pero no se trata de agua potable.El agua residual corre por toda esa calle hasta atravesar una extensión de cien metros por la Plaza Venecia y baja por Plaza Barbereni, en donde termina por acumularse en gran cantidad dentro de un parque que luce inundado, lleno de maleza, basura, heces fecales de canes y llantas.Los malos olores son muy fuertes y los vecinos aseguraron que incluso ya les han provocado enfermedades respiratorias y gastrointestinales.“Ya viene el calor y es muy incómodo. No sé por qué no hacen caso. Además se supone que ese es un parque para que jueguen los niños”, dijo Fausto Soto, quien vive sobre la calle Plaza Barbereni.El caso lo han denunciado a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), dependencia que ha enviado cuadrillas a reparar el desperfecto, que una y otra vez ha vuelto a resurgir, dijo.“No han hecho de plano nada, aquí todos los días apesta y pasan los carros y con esa agua bañan el frente de nuestras casas”, agregó Soto. “Tardan meses para que vengan porque según ellos tienen muchos otros reportes”, agregó Eliodoro Jiménez, otro colono.Daysi Araiza dijo que desde hace dos semanas brota el agua sucia de su medidor “y los de la JMAS sólo dicen que van a venir al día siguiente, pero no cumplen”.“Hace 15 días destaparon una alcantarilla, pero a los pocos días se volvió a tapar”, denunció Aida Torres.Norma Guerrero, otra vecina, señaló que el mal olor ya es insoportable y las enfermedades respiratorias, al menos en su familia, se han ido agravando. “Mis hijos y varios vecinos ya tenemos varios días enfermos”, anotó.La vocera de la JMAS, Corazón Díaz, aseguró ayer que solicitó que se enviara una cuadrilla para que reparara el problema con el alcantarillado. (Javier Olmos / El Diario)

