En Ciudad Juárez, 3 de cada 10 personas que solicitan la licencia de conducir manifiestan su voluntad de ser donadoras de órganos y esa información se incluye en el documento, dio a conocer el coordinador de la Oficina de Licencias Digitales, Ricardo Cordero Ramírez.En el 2017 se expidieron 68 mil 026 licencias de conducir a guiadores, de los que poco más de 20 mil aceptaron ser donadores de órganos, indicó el funcionario.Sin embargo, en Ciudad Juárez desde el 2015 se encuentran suspendidos los trasplantes por una falla que se registró en uno de ellos, efectuado en el Hospital General, de acuerdo con información difundida anteriormente por el Centro Estatal de Trasplantes (Ceetra), aunque el sector médico trabaja en restablecerlos desde entonces.La política de solicitar a los conductores definir si en ese momento desean ser donadores de órganos en caso de muerte, fue implementada en el año 2003 por el Gobierno del Estado, como parte de la campaña para incrementar el número de donadores en la entidad.La información es incluida en el reverso de la licencia de conducir.Para concientizar a los automovilistas, en los cursos para obtener el permiso de conducir será incluirá información sobre la cultura de donación de órganos, señaló Cordero Ramírez.“Este cambio que se tendrá en el curso para que la gente se concientice y done sus órganos. Es una parte principal que se incluirá en los cursos a quienes solicitan la licencia por primera vez”, dijo.No obstante expresarlo en la licencia, esa decisión no tiene validez si la familia no está de acuerdo en un momento dado.Esto es que a pesar de haber aceptado traspasar sin costo alguno cierto órgano u órganos al morir, se requiere que la familia decida si se realiza la extracción o no, según los protocolos establecidos por las autoridades.Si la persona fallece, la donación del órgano se realiza sólo en caso de tener muerte cerebral por los estudios que se requieren para establecer compatibilidades con quien recibirá el trasplante. (Juan de Dios Olivas / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.