Abren hoy registro a candidatos y partidos

Hoy inicia el plazo para que los partidos políticos, coaliciones y aspirantes independientes soliciten su registro al Instituto Estatal Electoral (IEE) para contender por el ayuntamiento, Sindicatura y diputaciones locales.De acuerdo con el calendario electoral aprobado por el IEE, el plazo terminará el viernes 30 de marzo.La aspirante a la Presidencia Municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Terrazas Porras, dijo ayer que hasta el momento no ha definido la fecha en la que acudirá a solicitar el registro ante las autoridades electorales porque no ha terminado de conformar la planilla de regidores.“Estamos terminando de armar la planilla de regidores, mañana (hoy) se entrega la documentación de probables candidatos en la ciudad de Chihuahua y se hará el análisis correspondiente”, mencionó.Además, dijo que el partido tampoco ha definido dónde se llevará a cabo el registro, si ante la Asamblea Municipal Electoral de Juárez (AMEJ) o en el Consejo Estatal del IEE con sede en la ciudad de Chihuahua.“Nosotros estamos solicitando que sea en Ciudad Juárez, pero tampoco se ha determinado”, agregó.En el Partido Acción Nacional (PAN), el dirigente local Sergio Alejandro Madero Villanueva informó que el registro de los candidatos locales correspondientes a Ciudad Juárez se llevará a cabo el domingo 25 de marzo a las 12:00 horas.Para la Alcaldía el PAN postulará en coalición parcial con Movimiento Ciudadano (MC) a Ramón Galindo Noriega; y para la Sindicatura a Raúl García Ruiz.En los nueve distritos con cabecera en Ciudad Juárez el PAN contenderá en los distritos 02 y el 03 con candidatos designados por Movimiento Ciudadano.En los distritos 04, 06, 07 y 08 buscarán la reelección Víctor Manuel Uribe Montoya, Gustavo Alfaro Ontiveros, Laura Mónica Marín Franco y Maribel Hernández Martínez, respectivamente.El 05 se modificó el género y se postuló a Martha Adriana Durán; en el 09, se designó a Edna Xóchitl Contreras Herrera; y en el 10, a Javier Meléndez Cardona, expresidente seccional de Samalayuca y actual director de Desarrollo Rural Zona Norte.En el resto de los partidos no se ha dado a conocer a los abanderados para los comicios locales que corresponden al municipio.De acuerdo con la Ley Electoral del Estado las candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa se registrarán por fórmulas integradas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, ante la asamblea distrital o municipal que corresponda.Las candidaturas a miembros de los ayuntamientos se registrarán ante la asamblea municipal respectiva, por planillas integradas cada una por un presidente municipal, y el número de regidurías que determine el Código Municipal, en este caso 11 ciudadanos, todos con su respectivo suplente, ante la asamblea municipal correspondiente.El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral podrá acordar el registro supletorio optativo de todas las candidaturas ante él, señalando los lineamientos para hacerlo, quien opte por esta vía, no podrá registrar, ni sustituir candidatos ante diverso órgano, agrega el artículo 106.

