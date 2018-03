Video: Amenaza franelero a usuario del puente Libre

Un usuario del puente internacional Córdova-Américas mejor conocido como Libre, difundió por medio de Facebook el momento en que un franelero amenaza a su esposa por estarlo grabando, luego de que se negaron a pagarle 20 dólares “por dejarlos pasar”.“Si nos está grabando señora es peor, le voy a grabar a usted sus placas y la vamos a catalogar ¿quiere eso?”, advierte el hombre a la esposa de un automovilista que hacía fila para cruzar a El Paso, Texas.En el video aparentemente grabado anoche en el puente Libre, se observa a dos hombres que le insisten a un conductor que les retribuya por haberle abierto paso en la fila de vehículos.“Reconoce el favor de uno”, dice uno de los hombres. “Me hubieras dicho que me ibas a cobrar 20 bolas y ahí me quedo, no me dijiste nada”, responde el guiador.“Pero si no te estoy cobrando 150 o 200 dólares”, le recrimina el franelero, mientras otro interrumpe para “explicarle” que gracias al favor que le hicieron cuando baje la joroba cruzará más rápido pues en ese momento había 16 líneas abiertas.En un punto de la discusión, uno de los hombres advierte al otro que la esposa del conductor los está grabando.“No le hace que me grabe, yo no le estoy robando”, para luego agregar “Si nos está grabando señora es peor, le voy a grabar a usted sus placas y la vamos a catalogar ¿quiere eso?”.El video fue subido a Facebook por un usuario que comentó una publicación en el grupo “Reporte de Puentes” en donde una mujer se queja de que al menos cuatro franeleros estaban encima de un conductor exigiéndole dinero.“¿Serán éstos?”, comenta el quejoso, identificando a las mismas personas que lo habían extorsionado a él.Usuarios de los puentes internacionales han denunciado un sin número de veces los abusos por parte de este grupo de personas que exigen dinero a los automovilistas a cambio de abrirles paso en la fila y al negárseles han llegado hasta agredirlos a golpes.

