Mujer arrolla y mata a hombre; fue por esquivar bache, asegura

Un hombre murió arrollado ayer por una camioneta de modelo antiguo, cuya conductora alegó que el accidente se originó luego de que intentó esquivar un bache.El siniestro se registró ayer cerca de las 8 de la mañana en el cruce de la avenida de Las Torres, entre la calle A y el bulevar Zaragoza.En ese punto, la camioneta, una Explorer modelo 97 con placas de Texas, quedó prensada sobre un poste de la Comisión Federal de Electricidad; sobre el piso quedó el cuerpo de la víctima, quien murió de forma instantánea.La conductora, que presentó heridas leves en cuerpo y rostro, alegó que al tratar de esquivar un hoyo a cincuenta metros del percance, perdió el control del auto y se fue de lleno contra el poste.El parte oficial de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) establece que Lizeth Sánchez Muños, de 23 años, como fue identificada, fue la responsable del accidente al conducir a exceso de velocidad y perder el control de la unidad debido a ello.Empleados de una desponchadora que se encuentra ubicada a una cuadra del lugar donde quedó la camioneta involucrada, dijeron que la mujer perdió el control tras invadir el carril izquierdo de la lateral derecha sobre la avenida.Al tratar de recuperar el control del vehículo, narraron, golpeó la banqueta de lado derecho, se reincorporó a su carril y se fue de lleno contra el poste.El Diario constató que a unos cincuenta metros del punto donde chocó, hay un bache de un tamaño aproximado a medio metro justamente en medio de los dos carriles de la lateral derecha.El peritaje precisa que la camioneta era conducida por una mujer de 23 años, en sentido de sur a norte sobre la avenida de Las Torres, cuando perdió el control por conducir a exceso de velocidad. En ningún momento se consignó la existencia de un hoyanco en la vialidad.Antes de estrellarse, la mujer se subió a la banqueta y luego impactó un poste de madera, el que arrancó, otro de concreto y luego al masculino, quien tenía entre 38 y 45 años.La víctima mortal no ha sido identificada todavía.Los empleados de la desponchadora dijeron que al escuchar el golpe, corrieron a ayudar.Para sacar a la mujer tuvieron que forzar la puerta del lado del piloto y luego abrieron el cofre para apagar la alarma que se quedó encendida.Al lugar acudieron paramédicos del departamento de Rescate que atendieron a la responsable por los golpes que presentó en cuerpo y rostro, pero no quiso ser trasladada a un hospital.Por el transeúnte ya no pudieron hacer nada. “Estaba destrozado”, dijo uno de los testigos.La responsable se encuentra detenida, a espera de que se resuelva su situación jurídica. (Con información de Carlos Sánchez)

