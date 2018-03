Debido a que no cumplió con las medidas impuestas como parte de una suspensión otorgada en un delito contra la salud, un Tribunal de Control canceló ese beneficio a un hombre y reactivó el proceso.Además ordenó que se practiquen exámenes psiquiátricos y psicológicos al detenido Julián Salas Saucedo, pues al parecer muestra una afectación por el consumo de drogas.Desde el 2014 Salas Saucedo fue detenido presuntamente en posesión de varias dosis de mariguana; el 17 de septiembre de ese año se llevó a cabo la audiencia de control de detención y un juez de Garantías aprobó la suspensión bajo las condiciones de que se sometiera a un tratamiento psicológico para dejar de consumir droga y residir en un domicilio.Pero debido a que él tenía otra causa penal y se encontraba recluido en el Cereso 3 de Ciudad Juárez no pudo cumplir con esas medidas y el 9 de junio del 2015 el Ministerio Público (MP) le pidió suspender esas cautelares en espera de que fuera puesto en libertad.El 14 de junio del 2016 Julián Salas Saucedo obtuvo su libertad y 14 días después se reactivó el proceso suspendido por delitos contra la salud y el sospechoso fue citado a una audiencia pero no acudió.Este fin de semana se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Julián Salas Saucedo y ayer fue trasladado a la quinta sala de los juzgados locales a disposición de la jueza Maribel Mendoza Carrillo, quien reactivó el proceso, canceló el beneficio de la suspensión y le impuso la prisión preventiva –como cautelar para asegurar su presencia a juicio– al considerar que Salas se apartó de las medidas indebidamente pues nunca acudió a las terapias y tampoco acreditó, con recibos, vivir en un domicilio.La prisión preventiva se aprobó por un año.Además, el abogado defensor le pidió a la jueza que ordene la aplicación de exámenes a Julián Salas Saucedo porque presenta un comportamiento agresivo y no mantiene la atención. La fiscal a cargo del caso no se opuso y la titular del Tribunal ordenó los exámenes. (Blanca Carmona)

