Con el cambio de estación climática, también llega una edición más del programa Siembra de Libros, el cual tiene por objetivo hacer que las personas abandonen obras literarias en la calle con el fin de que alguien más las encuentre y las lea.Esta actividad es de carácter internacional, y tiene su origen en sudamérica, en donde cada equinoccio y solsticio se tienen registro de miles de libros abandonados en las calles.Durante los últimos 4 años, el Club de los Libros Perdidos ha promovido esta actividad a través de la cual se han regalado, sólo en esta ciudad, al menos un millar de obras, y que en esta ocasión será el próximo martes.“Este es un movimiento que se realiza en diversas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, y se tiene registro que en algunas ciudades de Uruguay cada cambio de estación se siembran hasta 14 mil libros”, explicó Alejandro Hernández González, impulsor de esta actividad en la ciudad.En esta edición, la propuesta recibió un donativo de 190 libros por parte de los doctores Silvana y Arturo Rohana. Por ello, y teniendo en cuenta que en las últimas ocasiones se ha logrado sembrar un promedio de 100 ejemplares, se estima que mañana serán sembrados cerca de 300 libros.A través de las redes sociales, se promueve que las personas que deseen participar, escojan un libro que no promueva ideologías políticas, religiosas o partidistas.Después se pide a los ‘sembradores’ que lo coloquen junto con un mensaje que haga alusión a la actividad y que le tomen una foto, que puedan compartir en los perfiles electrónicos del club.Hernández González siempre recomienda elegir obras de la literatura universal, clásica; novelas que puedan disfrutar personas de todas las edades.“No tenemos una cuenta exacta porque no tenemos un contacto directo con los sembradores, sólo contamos las fotografías que hay en Facebook”, dijo.Indicó que es través de este medio electrónico como se ha tenido contacto con personas que han logrado encontrar una de estas obras en la calle, y que muchos de los sembradores han estado vigilando quién recoge el libro que sembraron para cerciorarse de que alguien lo haya tomado.“La reacción de la gente es la misma, lo toman, observan que nadie los vea y luego se van, meten el libro en la bolsa o lo esconden. No saben que son gratis y que el objetivo era que lo tomaran, seguramente se dan cuenta hasta que lo abren y ven la nota de la Siembra de Libros”, dijo.Esta es la décimo cuarta edición de la actividad, y a quienes decidan participar, se invita a que lo hagan mañana martes 20 de marzo, en cualquier momento del día o la noche.

