El costo de la operación de la nueva Dirección de Estadística y Planeación Social, que dependerá de la Dirección General de Desarrollo Social, será de un millón 900 mil pesos para lo que resta de este año, dio a conocer la regidora Rosario Valadez Aldana.Para la creación de esta nueva dependencia se solicitaron cinco plazas, mobiliario y una camioneta pickup, aseguró.Dijo que personal de la Dirección de Desarrollo Social que trabaja en campo, apoyaría a esta área.La nueva dependencia se aprobó en Cabildo con 12 votos a favor de diez ediles independientes, Laura Yanely Rodríguez del Verde Ecologista y Pedro Matus del PT, y ocho en contra de la independiente Irma Medrano, las dos del PRI, los tres del PAN, Janet Francis Mendoza de Morena y José Alfredo González del PANAL.El punto de acuerdo, que presentó la regidora Valadez, se turnará a la comisión de Gobernación para que emita un dictamen con reformas al Reglamento Orgánico del Municipio, acordó la mayoría del Ayuntamiento.Valadez dijo que una vez que se asigne presupuesto a la Dirección General de Desarrollo Social, la nueva dependencia estaría operando en unos dos meses, aproximadamente.“Ahorita no se tiene el presupuesto, nosotros tenemos un estimado que fue lo que se revisó con el presidente para que vía el Comité de Gasto y Financiamiento, vean que de los recursos adicionales que entran al Municipio se pueda dar este presupuesto”, explicó.Aseguró que la finalidad de Dirección de Estadística y Planeación Social es que trabaje en la generación de datos para solicitar a la Federación que se incluyan más sectores en las Zonas de Alta Prioridad (ZAP).La edil expuso que actualmente el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) realiza únicamente trabajo territorial.“Ese sería el sentido de Desarrollo Social, hacer los estudios socioeconómicos para poder tener toda la información en base a estadísticas y con todo el documental solicitar la creación de nuevas zonas ZAP, mientras no tengamos eso no lo podemos ir a solicitar nada más porque a nosotros se nos ocurre”, mencionó.Valadez dijo que con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) determina las ZAP, y desde el 2010 no se ha hecho un censo real.“Pues tiene muchísimo tiempo que las zonas ZAP siguen siendo las mismas”, comentó.La Dirección de Estadística y Planeación Social se aprobó por el Cabildo el jueves pasado en sesión ordinaria.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.