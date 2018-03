Ofrece Seguro un médico para más de 3 mil usuarios

Cada médico familiar que presta sus servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe consultar a más de 3 mil derechohabientes sólo en Ciudad Juárez, muestran datos oficiales.Los médicos familiares son los profesionales de la salud a los que las personas deben acudir como primer contacto en las diferentes clínicas a las que están adscritas.Hasta octubre del año pasado, el IMSS ocupaba a 316 de ellos en la localidad, según la respuesta que entonces ofreció a El Diario a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.De acuerdo con el sindicato del Instituto, durante las jornadas masivas de reclutamiento 24 más se unieron a la plantilla, lo que suma en total 340 médicos familiares.Conjuntos de datos oficiales referentes a la Población Derechohabiente Adscrita (PDA) indican que el padrón de personas con derecho a utilizar los servicios de salud del Seguro Social en el municipio de Juárez asciende a un millón 116 mil 829.Esta información –que está actualizada hasta febrero del año en curso– vinculada con el número de doctores que prestan sus servicios muestra que cada uno de los 340 tiene bajo su jurisdicción a 3 mil 284 posibles pacientes.Sin embargo, sostiene Rosendo Gaytán, portavoz del IMSS en Ciudad Juárez, cada médico puede ver sólo 24 derechohabientes por cada turno, lo que significa que deben consultar a cuatro por hora.Cada consulta dura aproximadamente 15 minutos, aunque hay algunas que pueden prolongarse o tener una menor duración, dijo el vocero.“Mucha población derechohabiente no requiere los 15 minutos porque nada más van a resurtir la receta; por ejemplo, los pacientes en control de diabetes van por su receta”, comentó.Considerando el número total de doctores, que con otros especialistas asciende a unos mil 65 sin contemplar las probables bajas por jubilaciones u otros motivos ocurridas entre octubre del año pasado y marzo de 2018, a cada uno le tocarían mil 48 derechohabientes.Desde la iniciativa privada, Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente de la sección de Salud de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, percibe que la falta de suficientes médicos para atender a la sobrepoblación de afiliados compromete la calidad de la atención.“Tenemos el caso de un paciente que murió por tuberculosis. Sus familiares fueron al IMSS para vigilar que no tuvieran ellos la enfermedad. El médico se tardó tres minutos en decirles que no tenían síntomas y ya. No es posible que no hagan el protocolo del catastro torácico, todo lo que dice la normatividad”.El vicepresidente de Salud en la Canaco, expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Ciudad Juárez, critica también que en el problema no sólo tienen responsabilidad las autoridades delegacionales, sino algunos médicos.“No se trata sólo de defenderlos; hay médicos que son muy tramposos que llegan y checan y se salen a llevar a sus hijos al colegio; se salen temprano y alguien se queda a checarles. Ese tipo de prácticas hace también que se disminuya la cantidad de pacientes que ven”, asegura.- 1 millón 116 mil 829 derechohabientes- 340* médicos- Más de 3 mil pacientes por doctor general(*Sumando las recientes 24 contrataciones)- 1 médico para cada mil 048 derechohabientes

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.