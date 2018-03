Uno de cada dos niñas, niños y adolescentes usuarios de los servicios de salud públicos tienen una excelente higiene bucal, revela el último estudio del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (Sisvepab).De acuerdo con el reporte coordinado por la Secretaría de Salud federal en el que participaron todas las unidades de servicio dental de Chihuahua y otras entidades, de una muestra de 73 mil 754 personas de entre 6 y 17 años, sólo 56.3 por ciento fueron hallados con la más óptima salud bucal.En números naturales, esta proporción equivale a 41 mil 533 de 73 mil 754 usuarios de los servicios de salud de cada estado.“La higiene bucal es la piedra angular para conservar la salud bucal”, explica el reporte. “En México, al igual que en otros países, la higiene bucal es un componente esencial en los programas educativos de salud dirigidos a los prescolares y escolares”.El documento muestra que no hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, pues, por separado, 56.7 por ciento de los hombres y el 56 por ciento de las mujeres cumplieron con los requisitos para considerar que gozan de una excelente condición.Entre los indicadores que los creadores del estudio tomaron en cuenta para establecer tales conclusiones están, por ejemplo, si la persona se cepilla los dientes a diario con pasta de dientes con fluoruro y si posee o no caries no tratadas.María Elena Ponce Vargas, coordinadora de la Jurisdicción Sanitaria II de Servicios de Salud de Chihuahua, explicó que la población infantil es la prioridad de los esfuerzos preventivos, pues es en ese sector donde pueden formarse buenos hábitos que garanticen la salud bucal en el futuro.Por esa razón, comentó, el programa de Salud Bucal de la Jurisdicción Sanitaria II realiza visitas a escuelas de nivel básico con el fin de sensibilizar a los estudiantes sobre el tema.En estas visitas, los odontólogos les explican a los niños, niñas y adolescentes la técnica del cepillado, cómo utilizar correctamente el hilo dental y de qué forma practicarse un autoexamen de la cavidad bucal.

