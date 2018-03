Ministeriales recibieron amenazas antes de ataque

Agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) habrían recibido amenazas en los días previos al ataque que sufrieron dos elementos de la corporación el pasado viernes.De acuerdo con el testimonio de un agente que pidió el anonimato, los ministerios públicos de la FGE ya estaban trabajando en alerta roja desde el inicio de la semana pasada.A pesar de que suponían que podían atacarlos, dijo, desconocían, sin embargo, “a quién le tocaría”.“Sí habíamos escuchado de amenazas desde unos días antes, ya estábamos en alerta roja”, aseguró el informante.“Nos pidieron que usáramos chalecos antibalas, estar alertas a la hora de entrar y salir del trabajo, a la hora de ir a la casa, pero no sabíamos a quién le tocaría”, narró.El pasado viernes, hombres armados asesinaron al agente ministerial Arturo Ledezma Porras, de 57 años, y al auxiliar administrativo de la dependencia, Saúl Flores, de 25, cuando circulaban por el bulevar Óscar Flores, a unos metros de la avenida Adolfo López Mateos.Los empleados de la Fiscalía viajaban a bordo de un vehículo oficial Chevrolet Malibu, 2013, cuando les sobrevino una ráfaga de balas.Según investigadores, la hipótesis principal del doble asesinato de los empleados de la Estatal es que el ataque iba dirigido al coordinador de Ministerios Públicos Ulises Pacheco Rodríguez, a quien confundieron con el almacenista que viajaba acompañando al escolta del abogado.El testimonio del ministerial refiere que ni a ellos les han dado mucha información sobre las investigaciones porque el asunto lo están tratando “desde arriba”.“Esta vez ha estado más hermético que otras ocasiones, lo están manejando desde arriba por las sospechas de que querían matar al jefe de ministeriales”, expuso.Dijo que a diferencia de otros ataques a agentes de la corporación, esta vez ha sido muy diferente.El Diario consultó a la dependencia sobre la versión del agente y los avances en las investigaciones, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.Fuentes al interior de la Fiscalía en Chihuahua revelaron que el reciente ataque podría haber sido perpetrado por “Los Aztecas”, brazo armado del grupo delictivo ‘La Línea’.A pesar del hermetismo con que se ha manejado el caso, trascendió que pudo ser también derivado de su trabajo dentro de la reestructuración que Pacheco Rodríguez realizaba dentro de esa institución.Por lo pronto, los MPs tienen la instrucción de redoblar su seguridad y estar alertas en todo momento, además de notificar cualquier situación sospechosa.El entrevistado mencionó que les suspendieron descansos y, aunque no se intensificó un operativo para detener a los responsables, “sabemos que es una estrategia porque no se pueden quedar así las cosas”.Añadió que la FGE reforzó la seguridad en sus instalaciones desde tiempo atrás, instalando más arcos detectores de metales y la contratación de personal de seguridad que resguarda el edificio ubicado en el eje vial Juan Gabriel.Desde ayer se realizan los servicios funerarios del agente y el empleado caídos. La Fiscalía tiene preparada para hoy una ceremonia para despedirlos con honores.a estos dos hombres en los patios de la dependencia, aunque la hora no se ha dado a conocer.

