Certifican a 35 salvavidas para balnearios

Un grupo de 35 salvavidas fueron capacitados y certificados para que operen en los distintos balnearios y albercas que se abrirán el próximo primero de abril, informó Efrén Matamoros Barraza, titular de la Dirección General de Protección Civil del Municipio.El funcionario dijo que la dependencia se encargará de hacer revisiones intensivas y extensivas en los espacios a fin de que estos cumplan con todos los requerimientos que marca el reglamento municipal.“Vamos a empezar las revisiones a finales de este mes, ya cuando entre la primavera. Estaremos supervisando que cumplan con los requisitos para darles el respectivo dictamen que indica que están en regla”, expresó.Indicó que la dependencia abrirá próximamente un segundo curso para certificar a los salvavidas que no tomaron la instrucción y en este incluirá al personal de hoteles, ya que muchos de ellos cuentan con alberca.“Los balnearios y albercas de salones de eventos son aproximadamente 47 en la ciudad”, expresó.Matamoros Barraza dijo que una vez que se abran los balnearios, Protección Civil realizará inspecciones y en caso de que el salvavidas que cuida a los visitantes no se encuentre en su lugar, el negocio será sancionado.“De entrada deben traer su gafete para que se identifiquen, y en segundo lugar, deben estar atentos y cuidando a las personas que ingresan a la alberca porque de no hacerlo, serán sancionados los establecimientos ya que en años anteriores los dueños de los lugares mandaban a los salvavidas a hacer mandados o a repartir boletos, pero ahora ya saben que son objeto de multas si el salvavidas no está en su lugar, y en caso de ir al baño, debe haber alguien que lo supla”, expresó.Dijo que afortunadamente el año pasado no se registró ningún incidente, por lo que ahora también se espera saldo blanco.Informó que entre los requisitos que deben cumplir los balnearios se encuentran tener letreros de seguridad, botiquín, aparatos para los salvavidas como cámaras y donas, además de señalamientos que indiquen la profundidad de la alberca.Matamoros Barraza mencionó que los salvavidas de las albercas de Samalayuca y Ojo de la Casa también ya están certificados.

