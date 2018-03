Ni para el domingo de Pascua reabrirán el Parque Central Poniente, lo que afectará a las más de 40 mil personas que cada año lo visitan para esa fecha.De acuerdo con la constructora, apenas la semana pasada se recibió el anticipo por parte del Estado, por lo que los trabajos están por iniciarse y no hay aún aún fecha de término.Tras varios aplazos, el mes pasado se anunció que el parque estaría listo para el domingo de Pascua, sin embargo otra vez se retrasa la reapertura.En la misma situación o aun sin iniciar se encuentran más de una veintena de obras licitadas en diciembre y enero pasados por un monto de 50 millones de pesos.Entre las obras paralizadas se encuentran el Centro de Inteligencia Artificial (CIA) en terrenos del Ex Hipódromo y Galgódromo a la que se le asignaron 11.5 millones de pesos, así como la ampliación de las oficinas de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) en Pueblito Mexicano, por un monto de 1.6 millones de pesos.En el caso del Parque Central Poniente, el subsecretario de Obras Públicas de la Frontera, Andrés Carbajal Casas, señaló que en estos días se estará concluyendo la preparación de los lagos para llenarlos de agua, pero en el resto del parque las obras seguirán su curso sin fecha para concluir.Indicó que se contempla proponer el uso del Parque Central Oriente hoy Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar (Cedefam) para ponerlo a disposición de las familias juarenses en la Pascua.Sin embargo, esta última propuesta fue descartada por el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo quien dijo, se analizarán los avances que se tengan en el parque Poniente para determinar si se abre o no al menos parcialmente las áreas donde ya se tengan trabajos concluidos.El Parque Central Poniente fue cerrado a la población el 30 de octubre para rehabilitarlo por primera vez desde que fue creado, pero desde esa fecha, su reapertura se ha pospuesto tres veces.De acuerdo con registros oficiales, el año pasado en la Pascua fue visitado por 45 mil personas, las cuales en esta ocasión no podrán disfrutarlo. (Juan de Dios Olivas / El Diario)

