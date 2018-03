Lucha pareja de mujeres por derechos para su hija

Narely tiene apenas unos meses de haber nacido, y ya le han sido negados la mayoría de sus derechos sólo por pertenecer a una familia que no es de la forma tradicional.Lo anterior se dio a conocer ayer luego de que activistas de la comunidad Lésbico-Gay-Bisexual-Transexual-Transgénero-Travesti (LGBTTT) mostraran a este medio una denuncia interpuesta ante la Comisión de los Derechos Humanos, con la idea de que este organismo interceda y se le permita a Narely se registrada por sus madres.“Mi pareja y yo tenemos tres años juntas. El año pasado decidimos ser madres y realizamos un proceso de inseminación artificial. Nuestra bebé nació el 30 de diciembre”, relató Francisca Reyes Valdez.Ella y su ahora esposa Jaquelín Hernández Cruz contrajeron matrimonio el pasado 16 de febrero, a través de las bodas colectivas que realiza de manera anual Gobierno del Estado.“Queríamos hacer las cosas bien, para darle Seguro a ella, como corresponde, como ciudadanas que somos. El 26 de febrero nos entregaron el acta de matrimonio y días después fuimos al Registro Civil con la intención de registrar a la bebé”, relató.Estando ahí, les dijeron que tenían que a los juzgados familiares. Las mandaron de una oficina a otra hasta que llegaron de nuevo a Registro Civil.“Ahí le expliqué a la licenciada que nos atendió que queríamos registrar a nuestra hija. Nos dijo que mi esposa tenía que registrarla como madre soltera y luego dármela en adopción para así poder darle el Seguro Social, que era lo que queríamos”, dijo.Aunque Francisca espetó que no se trata de una madre soltera, sino de una pareja de mujeres que decidieron ser mamás de una niña, la licenciada le dijo que “de todos modos es lógico que no es tu hija, por eso, que ella la registre, y tú la adoptas”.Por eso, decidieron interponer la denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.Reyes Valdez indicó que tienen conocimientos de que anteriormente ya se ha logrado que una familia lesbomaternal ha podido ser reconocida legalmente.El primer caso se dio en marzo del 2016, entonces, se documentó el caso del primer niño registrado con padres del mismo sexo que obtuvo su acta de nacimiento en la Oficialía número 5.Entonces, el Gobierno de Chihuahua asentó a Darío como hijo de Érika Torres y Nohemí Castañeda.“Nosotras no estamos pidiendo nada especial, sólo hacer lo que hace cualquier ciudadano. Nos casamos para darle seguridad legal a nuestra bebé y no se la hemos podido dar”, dijo.

