Disparos buscaban a jefe de Fiscalía

Investigadores mantienen como hipótesis principal del doble asesinato de los empleados de la Fiscalía General del Estado (FGE), que el ataque iba dirigido contra el coordinador de Ministerios Públicos Ulises Pacheco Rodríguez, a quien confundieron con el almacenista que viajaba acompañando al escolta del abogado.Arturo Ledezma Porras, de 57 años, y Saúl Flores Lares, de 25, viajaban a bordo de un vehículo Chevrolet Malibu, 2013, propiedad de la FGE, cuando fueron sorprendidos mientras esperaban el cambio de semáforo del bulevar Óscar Flores Sánchez y avenida Adolfo López Mateos.La principal línea de investigación se robustece por el análisis que hicieron de la trayectoria de los disparos, ya que la unidad oficial presentó 17 impactos por arma de fuego calibre .223, la mayoría dirigidos al lado del copiloto.Cinco orificios de entrada quedaron en el parabrisas de lado derecho, mientras que el cristal de la puerta derecha del copiloto tiene siete impactos de bala y el vidrio de la puerta trasera del mismo lado otro dos orificios y dos más en el vidrio trasero.Testigos refirieron que, al menos, dos agresores tripulaban una camioneta tipo pickup marca Ford F-150 color blanco interceptaron el vehículo oficial que esperaba el cambio de semáforo sobre el carril central del bulevar Óscar Flores y se colocaron poco menos de un metro adelante del Malibu.Sin precisar si el chofer de la camioneta disparó o el tirador viajaba en la caja de la pickup, el auto oficial fue rafagueado. Ledezma Porras alcanzó a acelerar el auto y se escucharon los dos últimos disparos que impactaron en el cristal trasero.El Malibu avanzó pero empezó a perder velocidad. Casi a 200 metros del punto inicial del ataque se impactó contra un señalamiento gráfico de metal y el cordón de la banqueta de un retorno del bulevar Óscar Flores. Los dos hombres quedaron sin vida.Los tripulantes de la camioneta, narraron los testigos, dejaron que el Malibu avanzara mientras el conductor se introdujo al centro comercial para tratar de incorporarse a la avenida Adolfo López Mateos, pero al no lograrlo bajaron de la camioneta y abordaron un vehículo color oscuro que los esperaba.Esta unidad tomó la López Mateos al sur, pero sufrió una falla mecánica, por lo que los agresores abandonaron el auto en la estación de servicio y lavado de autos ubicada en el cruce de Camino Viejo a San José y López Mateos.Ahí, un tercer vehículo recogió a los hombres armados y luego huyeron sin rumbo determinado.Personal de la FGE informó ayer que el abogado Ulises Pacheco Rodríguez, quien ayer no se presentó a laborar, se encontraba en las instalaciones de la FGE y no en compañía del gobernador Javier Corral Jurado, como dio a conocer personal de la Fiscalía minutos después del ataque.El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, declinó hablar respecto a las líneas de investigación abiertas por el doble homicidio perpetrado en el bulevar Óscar Flores Sánchez.“Estamos en la etapa de la investigación. No podemos adelantar todavía nada en relación al caso”, respondió.Trascendió que los agentes investigadores han efectuado diversos operativos desde que ocurrió el doble asesinato y ya se han presentado supuestos cateos ilegales, sin embargo, la FGE aseguró que hasta el momento no ha sido interpuesto ninguna denuncia por abuso de autoridad contra agentes investigadores.En las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte se observó que el personal operativo laboró con los chalecos antibalas puestos, aun dentro del edificio.“Desde luego se están adoptando medidas de seguridad en la Fiscalía”, dijo Peniche Espejel, quien acumula cinco elementos activos asesinados desde que asumió el cargo, además del empleado administrativo.Familiares de Arturo Ledezma Porras y Saúl Flores Lares acudieron ayer a la Unidad de Atención a Víctimas, donde identificaron los cadáveres de sus seres queridos.La FGE se comprometió a cubrir los servicios funerarios de los empleados estatales.“El apoyo a la familia de las víctimas en todos los casos es parte del protocolo”, dijo el fiscal Peniche.Hasta el cierre de esta edición los familiares de ambas víctimas no determinaban el sitio exacto de los servicios funerarios y estaba pendiente precisar si realizarían los honores a las víctimas.Hasta el cierre de esta edición los homicidas continuaban prófugos. (Staff/El Diario)Chihuahua— Fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE) revelaron que en el reciente ataque ocurrido en la frontera, donde perdió la vida el agente ministerial Arturo Ledezma Porras, escolta personal de Ulises Pacheco Rodríguez, coordinador de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Zona Norte, podría haber sido perpetrado por “Los Aztecas”, brazo armado de la Línea.A pesar del hermetismo con que se ha manejado el caso, trascendió que pudo ser también derivado de su trabajo dentro de la reestructuración que Pacheco Rodríguez realizaba dentro de esa institución.

