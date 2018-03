Proyectada para desahogar la sobredemanda de ese sector, la clínica que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construye en el suroriente de la mancha urbana de Juárez acumula un retraso de siete meses.El último reporte del sindicato del Instituto indica que esta Unidad de Medicina Familiar (UMF) presenta hasta ahora un 60 por ciento de avance, lo que implica que ni la estructura física ha sido terminada.Esta unidad sería puesta en operación en agosto del año pasado, según informó en su momento el delegado del IMSS en Chihuahua, Cristián Rodallegas Hinojosa.Sin embargo, las autoridades del Seguro Social volvieron a emplazar la entrega y fijaron la nueva fecha para agosto del año en curso, sin precisar el día exacto en que la presentarán al público.De acuerdo con el delegado estatal de la dependencia de salud federal tripartita, el lunes pasado funcionarios del nivel central del IMSS se reunieron en la Ciudad de México para detallar el plan que ejecutarán para comprar equipamiento médico y contratar al personal necesario.La UMF que el Instituto edifica en el suroriente está inscrita en el polígono que forman las calles Hacienda de los Fresnos, Hacienda El Sauz y Acacias, dentro del fraccionamiento Las Haciendas.El predio de 10 mil metros cuadrados que aloja la construcción fue donado por el Ayuntamiento en marzo de 2015, luego de que las comisiones edilicias relativas a los temas urbanos así lo acordaron.Como en su momento fue documentado periodísticamente, el proyecto consiste en 10 consultorios de medicina familiar, cinco de medicina preventiva y uno de medicina del trabajo.También lo integran una sala de rayos X, una farmacia, áreas de enfermería y curación, consultorios de nutrición y departamentos de prestaciones económicas, afiliación y vigencia.Además, el IMSS contempla que incluya un espacio de ropería, un cuarto de máquinas, una subestación, redes exteriores y estacionamiento.Situada a 21 kilómetros del centro de la ciudad, esta infraestructura está planificada para atender las necesidades de miles de personas de zonas habitacionales aledañas.Tan sólo en ese entorno inmediato, en un radio de mil 152 metros a la redonda, 5 mil 894 casas son el hogar de 11 mil 327 personas, indican datos del Inventario Nacional de Viviendas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Los números del Inegi muestran que 4 de cada 10 vecinos que residen en las cercanías de esta unidad son niños y adolescentes de hasta 14 años.Sin embargo, ha dicho Rodallegas Hinojosa, la clínica tendrá la capacidad de atender a 48 mil derechohabientes habitantes no sólo de ese polígono, sino de un perímetro más amplio que incluye varias colonias del suroriente.“Pero todavía falta el equipamiento en todas las áreas. Mobiliario, calderas. Todo el equipamiento dental, el que va en los consultorios. Todavía no creo que en estos próximos meses esté terminada”, opina Víctor Manuel Rivera Villarreal, secretario en el sindicato del IMSS.El plan que han presentado las autoridades delegacionales del Seguro Social es que la nueva UMF permita transferir la sobrecarga que presentan clínicas aledañas como las número 65, 67 y 48.Pero mientras el IMSS espera desahogar estos espacios con la apertura de la infraestructura en construcción, la representación de los trabajadores vaticina que resultará insuficiente en virtud de la saturación de las unidades que hoy prevalece en esta frontera como producto del acelerado crecimiento de la derechohabiencia.“Sirve de algo, pero no es un desfogue muy grande. Hay un millón de derechohabientes más de la infraestructura que tiene instalada el Seguro Social en Ciudad Juárez. Estamos rebasados. Las unidades de Medicina Familiar no son las suficientes para atender a toda la gente que tenemos ahorita”, señala.Un estudio elaborado por el sindicato hace algunos años muestra que el municipio fronterizo carecía entonces de al menos cinco clínicas de 10 consultorios cada una, tal como la que se levanta en el suroriente, cuya inversión es de 47 millones de pesos incluidos 8 millones para el equipamiento médico.“Es por eso que urge que abran esa Unidad de Medicina Familiar que está cerca de (la empresa maquiladora Electrolux)”, advierte Rivera Villarreal.

