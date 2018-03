Los trastornos del sueño pueden llegar a ser tan graves que incluso son capaces de poner en riesgo la vida, alerta un especialista.Miguel Ángel Calderón Amezcua, psiquiatra de la Secretaría de Salud de Chihuahua, señaló que este tipo de desórdenes son complejos en virtud de que pueden entenderse como signos, síntomas y síndromes.De hecho, el año pasado, distintos trastornos del sueño llevaron a la muerte a 83 mexicanos, documenta el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED).Dos casos corresponden al estado de Chihuahua, donde uno es el de un hombre de 34 años originario de Ciudad Juárez que falleció tras sufrir apnea del sueño.“Los trastornos del sueño no son sólo dormir o no dormir; hay muchas condiciones que pueden ser hasta riesgosas en la vida cotidiana”, advirtió el especialista en el marco del Día Mundial del Sueño, celebrado ayer.De acuerdo con el sistema de información sobre defunciones, la apnea del sueño es el trastorno del sueño más común y después la narcolepsia y la cataplexia.El psiquiatra advirtió que síntomas de que algo está mal en el organismo son presentar dificultad para dormir, despertarse varias veces en la mitad de la noche y tener sueños inquietantes.Un escenario común, explicó, es que la falta de sueño produzca irritabilidad, falta de concentración, mal humor y disminución de la salud física y mental.Según el médico especialista, la edad es un factor importante en la aparición de estos males, pues entre mayor sea una persona las horas de sueño se reducen porque las fases de éste se empiezan a recortar.Un documento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explica que malos hábitos perjudiciales para el sueño son acostarse a una hora distinta todos los días, hacer siestas diurnas y dormir entre demasiada luz o ruido.Otros factores que imposibilitan un descanso reparador son pasar demasiado tiempo en cama despierto, no hacer suficiente actividad física y ver televisión o utilizar la computadora o el teléfono celular en la cama.

