'Malinchismo' contra periodistas juarenses

Dos periodistas holandesas fueron tratadas como visitantes especiales por la Fiscalía General del Estado (FGE), que les ofreció transporte hasta los puntos de homicidios violentos y acceso a lugares a donde no deja entrar a la prensa local.El jueves pasado, dentro de la escena de un triple crimen ocurrido en una brecha cercana a la carretera a Casas Grandes, se observó que junto con los peritos llegaron las dos reporteras extranjeras, a las que se les proporcionó acceso al área restringida por protocolos internacionales para el procesamiento de las evidencias.En contraste, la FGE y algunos agentes de la Policía Ministerial no permiten que los medios de comunicación locales ingresen a la zona donde ocurren hechos violentos e incluso niegan información.Carlos Huerta, vocero de la FGE, dijo que las holandesas le solicitaron al fiscal César Augusto Peniche Espejel las facilidades para filmar en la ciudad un documental.Cuando ocurre un hecho violento considerado de alto impacto, como una ejecución, las autoridades resguardan la escena con cintas de colores amarillo y rojo.Regularmente los agentes preventivos e investigadores del Estado evitan que curiosos y reporteros tomen fotografías en los lugares donde ocurren los homicidios, y para que no se altere la escena o se pise evidencia que pudiera haber quedado en el lugar ordenan ampliar el perímetro de resguardo.Esta situación ha ocasionado roces entre reporteros y policías, que algunas ocasiones han llegado hasta las agresiones y amenazas.Además la FGE y agentes de la Policía Ministerial de manera sistemática muestran cerrazón para brindar datos, denunció Juan Muro, informador que trabaja para Multimedios Televisión.Acusó que desde los primeros días de marzo, el fiscal general, César Augusto Peniche, autorizó que dos holandesas pudieran tener acceso a todo tipo de escenas, expedientes de personas asesinadas, carpetas de investigación consideradas de clasificación delicada, sin ninguna restricción.El permiso para las extranjeras, a quienes incluso movilizan en unidades oficiales de la oficina de Servicios Periciales, comenzó el 4 de marzo y concluyó ayer, de acuerdo con personal del área de Servicios Periciales.Carlos Huerta, vocero de la FGE, negó otro tipo de apoyos adicionales a las holandesas.“Ni los alimentos, ni el hotel, ni el transporte corren por cuenta de la FGE. Desde el año pasado solicitaron desde su país las facilidades para un documental y fue autorizado por el fiscal general”, dijo el portavoz.(Daniel Domínguez/El Diario)

