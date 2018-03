Abren calles y abandonan obras

Con la calle abierta, sin carpeta asfáltica, fue dejado el frente para reponer un colector de aguas residuales sobre la calle Pedro Rosales de León.En un recorrido hecho ayer, se apreció que aunque la compañía contratada por la Conagua terminó con un tramo de 300 metros, no lo cerró.Las obras a medias ocasionaron inconformidades en vecinos y comerciantes del sector por la cantidad de polvo que se levanta con el paso de los vehículos y el clima ventoso de los últimos días.Además, se supone que la empresa repondría un colector de 870 metros lineales a lo largo de la Pedro Rosales de León, entre Valentín Fuentes y Simona Barba, pero el tramo reparado solamente es de unos 300 metros.Ayer la obras estaba practicamente abandonadas, ya no se encontraban en el lugar trabajadores ni la maquinaria.Consultado al respecto, el jefe de Distrito de Riego 009 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en esta ciudad, Ricardo Valdés Morales, dijo que desconocía que las obras se habían detenido.El funcionario indicó que pediría un reporte, pero al cierre de esta edición aún no se tenía.La compañía contratada para hacer esa obra en la Pedro Rosales de León fue RT de Juárez.La Conagua informó en días pasados que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tenía detenida la segunda ministración de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con los que se ejecuta la reparación de algunos colectores en Juárez.Sin embargo, ese frente en la calle Pedro Rosales de León no estaba incluido en los trabajos afectados, de acuerdo con Valdés Morales.“Pues se fueron y ya no regresaron, dejaron así como está. Y nos afecta por todo el polvo que se levanta en los locales. Apenas hoy en la mañana limpié y tiene que estarlo haciendo a cada rato, además de las alergias”, dijo Bertha Santillán, trabajadora de una florería ubicada en esa calle.Los locatarios comentaron que después de que terminaron los trabajos a medias, los obreros regresaron unos días a regar sobre la tierra suelta, lo que nunca representó una solución efectiva para ellos.Las obras avanzaron de la calle Valentín Fuentes y concluyeron a la altura de la privada Jesús Lozoya, que da a la entrada de un fraccionamiento cerrado.Otro frente inconcluso que dejó la Conagua se encuentra en la avenida Manuel J. Clouthier en sus etapas 1 y 2, entre bulevar Gómez Morín y Ramón Rayón.Ahí, a pesar de que el colector fue repuesto y ya está funcionando, no se ha cerrado la carpeta asfáltica, se informó.

