Ejecutan a escolta de operador de Corral

Hombres armados asesinaron ayer al agente ministerial Arturo Ledezma Porras, de 58 años, escolta personal de Ulises Pacheco Rodríguez, coordinador de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte.En el ataque perpetrado alrededor de las 3:00 de la tarde en el bulevar Óscar Flores Sánchez, a unos metros de la avenida Adolfo López Mateos, fue ejecutado también Saúl Flores Lares, quien era auxiliar administrativo en la FGE, se informó.Pacheco Rodríguez, coordinador de agentes del MP, para quien según mismos elementos de la Fiscalía iba dirigido el ataque, es uno de los funcionarios más cercanos al gobernador Javier Corral y también forma parte del Partido Acción Nacional, como lo demuestran imágenes que presentamos en esta edición.Tras el crimen ayer, el funcionario publicó a través de la red social Facebook que estaba bien físicamente. “Gracias a Dios estoy bien físicamente”, se limitó a escribir el abogado de extracción panista.Al momento del atentado, Pacheco Rodríguez se encontraba acompañando al gobernador, Javier Corral Jurado, en la celebración del aniversario de una estación de radio local, que se realizaba en el Centro de Convenciones Cibeles, se informó.El mandatario fue notificado cuando salía de ahí y se dirigía a una reunión con empresarios como parte de su agenda en su visita ayer a esta ciudad.Al término del encuentro con sectores de Desarrollo Económico, donde uno de los temas fue la seguridad, dijo que sólo tenía el reporte de un ataque a dos agentes de escoltas –que uno resultó ser auxiliar administrativo– y que la Fiscalía tendría que avocarse de inmediato a la investigación.“Hasta ahora no tenemos mayores detalles, la Fiscalía nos dará a conocer los detalles de este ataque y esperaremos el informe. Todavía no puedo hacer una valoración, esto acaba de suceder”, expresó el mandatario.El ataque armado ocurrió a poca distancia de las instalaciones de la Fiscalía y la estación de Policía del Distrito Sur. En cuestión de minutos ambas avenidas y calles alternas fueron cerradas a la circulación por agentes de Tránsito, mientras que los agentes preventivos cercaban la escena del crimen.En el lugar de los hechos el conductor fue identificado como Arturo Ledezma Porras, quien era hermano de Octavio Ledezma Porras, exfiscal en la Zona Sur que colaboró en la pasada administración estatal, cuando Jorge González Nicolás estaba al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE).El otro victimado es Saúl Flores Lares, dio a conocer Carlos Huerta, vocero de la FGE.Testigos de los hechos indicaron que luego de que los tripulantes del Malibu fueron rafagueados, el comandante Ledezma alcanzó a conducir entre 150 a 200 metros, sin embargo, murió en el trayecto.La unidad se impactó contra la banqueta del retorno y ahí quedó el vehículo con el motor encendido.Investigadores informaron que en el estacionamiento del Centro Comercial El Paseo fue abandonada una camioneta tipo pick up, Ford color blanco, que tripulaban los agresores y la cual fue asegurada. Los sicarios corrieron para abordar otro vehículo, en el que finalmente huyeron.Ayer los agentes investigadores solicitaron los videos de vigilancia de diversos negocios en el punto del ataque, por lo que confían obtener información sobre las características físicas de los homicidas.Este es el primer ataque que se registra contra personal de la FGE en la Zona Norte en el presente año.Con este doble asesinato ya son 30 los homicidios dolosos aquí en lo que va del mes, de acuerdo al seguimiento periodístico que se lleva de este delito, con base a los datos de la FGE.Ayer se buscó la versión oficial de la Fiscalía, pero hasta el cierre de edición la corporación no emitió postura alguna. (Staff / El Diario)

