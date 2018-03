Después de cinco años de ocurrido un atropello con muerte, ayer el Ministerio Público (MP) presentó cargos legales en contra de un chofer de transporte público.El accidente vial ocurrió el 10 de marzo de 2013 en las calles Francisco Javier Mina y Corregidora de la zona Centro, cuando el chofer de la Ruta 5-B Juan Antonio Hernández Durán presuntamente omitió un deber de cuidado y no le cedió el paso a Javier Chavarría Mena, de 55 años.La víctima fue arrollada por la unidad marca International; la causa de muerte fue policontusión.Datos oficiales indican que el 23 de septiembre de 2015 el MP determinó no ejercer acción penal en este caso al considerar que la persona muerta fue la responsable del accidente vial.Pero en febrero de 2016, los familiares del fallecido se presentaron ante un Tribunal de Control para pedirle que revisara el caso ante lo que consideraron la inanición del MP.“En un principio el peritaje de Tránsito terrestre da como responsable al chofer, posteriormente la Fiscalía ordena un peritaje que se hace en menos de 24 horas y dejan libre al inculpado. Hay dos peritajes, uno a favor de mi hermano y otro en contra”, dijo en esa fecha Elías Chavarría Mena en entrevista con El Diario.El juez Lorenzo Villar Chavarría ordenó al MP reabrir la investigación y ayer un fiscal estatal presentó cargos legales contra Hernández Durán por el delito de homicidio imprudencial previsto en los artículos 123, 124 y 73 del Código Penal del Estado de Chihuahua.El fiscal le informó ayer al juez de Control que escuchó la formulación, Alberto Ocón Campos, que en el dictamen elaborado por agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) que la persona atropellada caminaba de sur a norte por la calle Francisco Javier Mina y al dar vuelta el camión guiado por Hernández le pegó con la parte frontal y lo arrastró varios metros hasta quedar junto a una alcantarilla.Además el representante social refirió que el peatón cumplió con la norma de cruzar por la esquina y señaló que la causa de incidente vial fue que el chofer no extremó precauciones en su manejo defensivo y no le cedió el paso al transeúnte, como lo establece el Reglamento de Tránsito para Ciudad Juárez.En la audiencia de febrero de 2016, cuando el MP se oponía a judicializar la carpeta de investigación y había sobreseído el caso, el fiscal que acudió a la diligencia le dijo al Tribunal que se habían tomado las declaraciones a varios pasajeros de la unidad y ellos refirieron que Chavarría salió de una cantina ubicada en el lugar y de forma imprudente bajó de la banqueta cuando el camión iba dando vuelta.El chofer acudió ayer de forma voluntaria a la audiencia y asesorado por un abogado particular determinó no rendir declaración ante el juez, quien le impuso como medida cautelar únicamente la obligación de acudir a firmar cada dos meses ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales por un plazo de seis meses.La audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el próximo martes a las 12:00 horas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.