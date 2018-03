Actualiza FGE carpetas de personas desaparecidas

Mientras miles de familias en Chihuahua esperan avances en las investigaciones de la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos durante la última década, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó la actualización del estado de las carpetas vigentes de reportes por ausencia y de los cuerpos que se mantienen en resguardo del Servicio Médico Forense.El objetivo fue abatir el rezago, ordenar y actualizar las casi dos mil carpetas iniciadas.“En el Semefo había mucho rezago, pero además no había una base de datos confiable en lo relativo a personas desaparecidas. Ahora podemos afrontar que en Chihuahua tenemos ya una base de datos confiable”, dijo el fiscal general César Augusto Peniche Espejel.Aseguró que la depuración de los expedientes también permitió el cruce de datos entre los informes del Semefo y de las Unidades de Personas Ausentes.“Este es el paso previo a fortalecer el banco de datos de información genética. Primero con datos de los cuerpos recuperados en fosas clandestinas o de personas que ingresan al Semefo con estatus de personas desconocidas y en segundo con los datos de familias que tienen un familiar desaparecido”, agregó el abogado.Esta revisión, que involucró a varios servidores públicos, “permitirá hacer un cruce efectivo para localizar personas y reducir el número de cuerpos no identificados. Posteriormente impulsaremos este esfuerzo a nivel regional”, dijo Peniche.La FGE dio a conocer el resultado de las mesas de trabajo instaladas, en las que fueron actualizados los estatus de las carpetas de investigación y en las que se detectó homonimia y diversos factores que intervienen en la investigación, búsqueda y localización de personas ausentes.Además, autoridades de la FGE analizaron temas relacionados con el Sistema Informático Inforense, protocolo de identificación y tratamiento forense, Base Am /Pm, solicitudes de transparencia realizadas por El Diario y ciudadanos en lo particular, además de otros asuntos generales.Uno de los temas que poco se aborda en la desaparición de una persona, particularmente cuando ésta es madre o padre o tiene dependientes económicos, las familias de las víctimas se quedan en un “limbo legal”.Cuando una persona es privada de su libertad ilegalmente, la vulneración no solo se da a la esfera jurídica del ofendido, sino que trasciende a la esfera de las víctimas indirectas u ofendidos del delito, toda vez que como consecuencia podemos observar un detrimento en diversos aspectos de la composición familiar y social de la familia afectada, menciona la FGE en atención a una solicitud de información. Atendiendo a las particularidades del caso existen dos vías legales de intervención detalladas en la tabla.a) Declaración formal de ausencia• Dos años de actualizada la desaparición, para iniciar el juicio y nombrar depositario judicial.• Dos meses de publicaciones de edictos,.• De tres a seis meses de plazo para la presentación de la persona ausente y nombrar representante• Un año más para solicitar la declaratoria formal de ausencia.• Aunado a esto pagar las publicaciones de edictos, que en un estimado a los precios que manejan los periódicos en los que deberán de publicarse asciende a la cantidad aproximada de sesenta mil pesosb) Declaración especial de ausencia• Treinta días después de la denuncia del delito, el ministerio público podrá iniciarla dentro de lo diez días siguientes• Transcurrido este tiempo cualquier persona con interés legítimo puede promover• Se publicaran edictos en los tres meses subsecuentes• Treinta días naturales después de la última publicación se podrá llegar a la declaración especial de ausencia• Aproximadamente seis meses

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.