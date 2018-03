Vinculan a hombre por homicidio de mujer y su hijo

Tras dejar sin valor varias pruebas por considerar que se obtuvieron de forma ilícita y al señalar que se ejerció una violencia extrema en contra de las víctimas, un Tribunal de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Francisco Daniel M.T., por su presunta responsabilidad en el asesinato a cuchilladas de una mujer y de su niño de cinco años de edad.Claudia Inés Licona Valles y su hijo fueron privados de la vida el pasado 9 de marzo entre las 11:00 y las 14:00 horas en el interior de una casa ubicada en la calle Tuya Verde número 219 del fraccionamiento Paseos de Zaragoza.El médico legista que practicó la necropsia al cuerpo de Claudia documentó que ella presentaba tres heridas cortantes en los labios, una en la región parietal, otra en la mejilla del lado izquierdo, dos en la cara lateral derecha del cuello, equimosis en la mandíbula del lado izquierdo, dos cortadas en el cuello, cinco heridas en una mano y hematomas en el área periorbital.El niño presentaba una herida cortante en el cuello y otra en la cara lateral derecha también del cuello, e igual que su madre fue degollado.La mujer fue la primera en ser asesinada; al parecer Francisco Daniel mató al niño cuando él se subió en su espalda en un intento por defender a su madre. En las plantas de los pies del pequeño se encontró sangre de Claudia.Las paredes de la habitación donde sucedieron los crímenes quedaron llenas de sangre y el rostro de la víctima fue prácticamente marcado por el homicida, quien además manipuló la ropa interior de ella. Por lo que la jueza de Control, Rocío González Lara, dijo que se trata de un feminicidio u homicidio motivado por razones de odio al género.La jueza también determinó invalidar una serie de reconocimientos por fotografía, al considerar que se desconoce de dónde obtuvo la Fiscalía de Género esas imágenes correspondientes a Francisco y que fueron puestas a la vista de los testigos para identificarlo.González señaló que la agente del MP le dio a conocer que las fotos se tomaron de una base de datos denominada “Cubus” y son a partir de arrestos efectuados a Francisco Daniel.Empero, consideró que se trata de material obtenido ilegalmente porque se desconoce quién tomó esas fotos y se “vulnera el derecho a la honra y la dignidad” contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos signado por el Estado Mexicano. Además consideró que los ciudadanos tienen derecho a saber qué registros fotográficos tiene la autoridad de ellos y autorizar su uso.La jueza también anuló la declaración autoincrimiinatoria y rendida por Francisco Daniel ante el MP y las pruebas que de éste emanaron porque la Fiscalía de Género no revisó que la detención efectuada fuera dentro del término de la flagrancia, lo mantuvo retenido mientras obtenía una orden de aprehensión, y no le dio a conocer por qué delito se encontraba bajo investigación.A la juez se le informó que el presunto homicida fue asegurado inicialmente por el ilícito de resistencia de particulares y que de ahí fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Género para una entrevista ministerial pero que “ahora se sabemos se transforma en una declaración ante el MP”.“No verificaron que hubiera flagrancia en aquel delito (resistencia de particulares), no obstante siguen con las diligencias y recaban declaración (de Francisco Daniel)… violentando garantías fundamentales que inciden en el proceso penal y las que incluso pudiesen ser catalogadas como aquéllas acciones que la política criminal pretende eliminar, como son los arrestos innecesario sin amparo de la justicia jurisdiccional o el análisis que debiera realizar en los casos urgentes la Fiscalía”, reclamó la juez a las dos agentes del MP encargadas del caso.La resolutora indicó que Francisco tiene derecho a no ser juzgado con base en pruebas ilícitas.La jueza dictó la vinculación a proceso con sólo seis datos de pruebas. La declaración de dos hijos de la víctima, de dos vecinos y tres amigos del sospechoso.Los familiares indicaron que el 9 de marzo llegaron a su casa alrededor de la 13:50 horas y a través del vidrio de una puerta vieron a Francisco dentro de la casa y los vecinos lo vieron salir con manchas de sangre, uno de ellos lo correteó al escuchar los gritos de la hija de la víctima pero no le dio alcance.Después de que el hombre salió de la casa, los hijos y los vecinos entraron a la vivienda y encontraron a las víctimas sin signos vitales.Los amigos de Francisco Daniel declararon que les pidió ayuda para irse a Campeche aduciendo que había tenido problemas con su novia y lo vieron arañado y con lesiones en una mano.El Tribunal sí admitió fotografías obtenidas del perfil de FB de Francisco Daniel al considerar que se trata de material público, autorizado para su divulgación por el ahora detenido porque esa red social así lo exige a todos los usuarios.La juez aprobó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva.

