Urgen vecinos al Municipio cancelar venta de parque

Residentes del fraccionamiento Hacienda de las Torres etapa 11, quienes rehabilitaron un área verde de ese lugar, se oponen a que el Municipio venda el terreno a una particular que desea construir ahí una guardería.“Queremos que se haga la cancelación del trámite que tiene la señora María Guadalupe Floriano; ella está solicitando que le vendan o que le donen un área verde”, explicó la presidenta del comité, Edith Santillán Martínez.El secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manquetos, afirmó que a pesar de que existe la solicitud de la compra de ese predio, se requirió a las dependencias municipales que ya habían dado su anuencia para la venta, volver a revisar el caso.La presidente del Comité de Vecinos aseguró que desde hace tiempo los habitantes de Hacienda de las Torres etapa 11 han trabajado en la rehabilitación del parque.El espacio es de 407 metros cuadrados, y se ubica en Vicente Lombardo Toledano y Desierto de Mojave.“Hemos estado reuniendo dinero para poder limpiar esa área verde que estaba llena de escombro, escombro que se fue acumulando con el paso del tiempo”, mencionó Santillán.Dijo que los habitantes del lugar no están en contra de que se abran más guarderías, “de lo que estamos en contra es que no se respete el derecho de la comunidad”.Afirmó que son unos 300 residentes los que han cooperado y han estado trabajando en la rehabilitación del lugar, y hasta el momento han invertido más de 30 mil pesos.“Ya lo limpiamos todos los vecinos de la zona, ya le plantamos árboles que nos donó Parques y Jardines, y ya le pusimos bancas y lo seguimos equipando”, declaró.La solicitud de compra de la particular se encuentra en un área de la Secretaría del Ayuntamiento y ahí es donde se debe cancelar, expuso la regidora coordinadora de la comisión de Enajenación, Irma Medrano Flores.“Los vecinos ya habían ocupado ahí, y yo no logro hacer, como la coordinadora de la comisión de Enajenación, que entiendan que los vecinos tienen derecho preferente y que es un área verde y que se debe de respetar, y que lo otro es un negocio particular”, manifestó.El secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, explicó que cuando se recibió la solicitud de compra de la particular el área verde estaba en desuso.“Eso provocó que los vecinos se activaran y rehabilitaran o le dieran el uso a este terreno que realmente no era un parque, era un terreno que estaba destinado a área verde pero no estaba en uso”, aseguró.Afirmó que ante la petición de los vecinos del lugar se detuvo el expediente para la venta en el Departamento de Enajenación de Inmuebles.“Porque obviamente se le da prioridad al destino original del predio que es parque, y nosotros estamos muy complacidos de que los vecinos se organicen para llevar a cabo mejoras a la áreas públicas, porque finalmente ellos son quienes las disfrutan”, manifestó.Rentería dijo que se va a solicitar a las dependencias municipales que ya dieron su anuencia para la venta del terreno, que realicen una nueva inspección y reiteren la factibilidad o establezcan que ya no es factible porque ya está en uso.