Una persona murió y otra más resultó lesionada ayer al impactar su vehículo de frente a un tráiler, en el bulevar Juan Pablo II, lo que provocó el cierre parcial de la vialidad y de que se formara un congestionamiento con líneas de autos de más de un kilómetro.El accidente ocurrió minutos antes de las 6 de la tarde, a la altura de la calle Ramón Rayón, donde le conductor de un vehículo Grand Am blanco, quien presuntamente iba en estado de ebriedad, perdió el control de su automóvil e invadió el carril contrario por donde circulaba un tráiler.El copiloto del vehículo Grand Am murió en el lugar, mientras que el conductor –identificado extraoficialmente como José Ángel Piñón– resultó lesionado, por lo que fue trasladado a recibir atención médica.El reporte señala que en el interior del vehículo fueron localizadas latas de cerveza vacías.La víctima aún no identificada tenía una edad aproximada de 40 años, fue rescatada del automóvil accidentado mientras que el conductor era trasladado al área de Urgencias del Hospital General, donde hasta ayer no se informada sobre su estado de salud.Agentes de Tránsito cerraron la vialidad para que los rescatistas y agentes realizaran en las primeras investigaciones y aunque sólo estuvo bloqueada unos minutos, fueron suficientes para generar un embotellamiento que se extendió por más de un kilómetro.

