La diputada local por Juárez, Maribel Hernández Martínez, urgió ayer al presidente municipal Armando Cabada Alvídrez a entregar al Congreso del Estado los datos disponibles sobre el proyecto ‘Juárez Iluminado’, luego de que el martes se aprobó emitir un exhorto de manera urgente.Esto, dijo, en virtud de que el jueves se reanudó el proceso de licitación para concesionar el servicio de alumbrado público por un lapso de 15 años y a un costo de casi mil 500 millones de pesos.“Está obligado a contestar y si se votó de urgente resolución por la relevancia del tema, por supuesto que él lo tiene que atender y más si está adelantando también (la concesión)”, dijo.En conferencia de prensa celebrada en la sede local del Partido Acción Nacional (PAN), la legisladora descartó que se trate de un capricho personal o de su bancada, sino que hay interés genuino en mejorar las condiciones del Municipio, pero no a costa de sus finanzas.Cuestionó que el alcalde no haya convocado a los diputados a la primera reunión de aclaraciones que celebró el jueves el Comité de Adquisiciones.“Hay más dudas que respuestas y creo es un tema que no deberíamos de traer nada más los diputados, creo todos nosotros tenemos un compromiso con este municipio y hay que investigar a profundidad el tema, porque la verdad, para como nosotros lo vemos, el Plan de Movilidad Urbana que se decía que era el robo del siglo quedaría completamente desdibujado a un lado del Juárez Iluminado”, sostuvo.Agregó que al momento de recibir una respuesta es cuando en el Congreso van a valorar los pasos a seguir, porque aun cuando inicie el proceso de licitación el alcalde está obligado a rendir cuentas al Poder Legislativo. (Gabriela Minjáres)

