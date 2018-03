La transmisión del último capítulo de Dragon Ball Super en la Plaza de la Mexicanidad, programada para hoy sábado, se canceló debido a que no se consiguió el permiso de la empresa productora de la serie, dio a conocer el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.El anuncio lo hizo ayer a las 13:30 horas, aproximadamente, en su página de Facebook.“Bueno amigos, ya en definitiva se CANCELA la transmisión de Dragon Ball Super en la Plaza de la Mexicanidad”, expuso el edil.“Todos dieron cuenta del empeño y las ganas de apoyar este evento de jóvenes, sin embargo no se cuenta con el permiso de los creadores de la serie para transmitir en público”, manifestó.“Felicito a todos los jóvenes que participaron en este intento de fomentar la cohesión social. No se desanimen y cuenten con mi apoyo para cualquier otro proyecto”, expuso Cabada.En la página de Facebook del evento se informó que la empresa Crunchyroll, distribuidora de la caricatura en Latinoamérica, no logró llegar a un acuerdo con Toei Animation, productora de Dragon Ball.La transmisión masiva se iba a realizar hoy a partir de las 4 de la tarde, en la Plaza de la Mexicanidad, mejor conocida como la Plaza de la “X”, para ello se iba a instalar una pantalla gigante, equipo de sonido, sillas y baños portátiles.Además de la proyección de los capítulos de Dragon Ball, se había organiado un concurso de disfraces y guerra de bandas, se informó.El jueves pasado en la mañana, el alcalde y un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) dieron a conocer que continuaban las gestiones y que hoy a las 10 de la mañana se iba a definir si se conseguía o no.Los alumnos Isaac Salazar, Ricardo Reyes, Daniel Coronado Pérez, Juliano Urbina y Edgar Becerra habían solicitado previamente el apoyo para la transmisión de la serie.Sin embargo, ayer a las 13:30 horas, el alcalde anunció que definitivamente se cancela el evento. (Araly Castañón / El Diario)

