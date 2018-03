El Ministerio Público entró a revisión de la resolución emitida por la magistrada de la Tercera Sala Penal Regional que absolvió y dejó en libertad a Eduardo Chávez Marín, sentenciado a 40 años de cárcel en el 2016 por el asesinato de Brenda Esmeralda Herrera Monreal, dijo el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel.La magistrada absolvió al acusado, que en todo momento alegó su inocencia, mismo que abandonó el Cereso Estatal número 3 el pasado 12 de marzo, informó Alejandrina Saucedo, vocera de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, dijo que está revisando el expediente a fin de definir qué sigue en este homicidio, que está incluido en la sentencia conocida como “Campo Algodonero” emitida en el 2009 contra el Estado Mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).“En el trámite de los asuntos el juez resuelve, pero el hecho de que el juez no comparta la pretensión punitiva del Ministerio Público es una posibilidad en cualquier juicio. El juez puede considerar como no contundente una prueba o que el cúmulo probatorio no es suficiente y eso de ninguna manera implica que una institución se dedique a fabricar culpables”, dijo el fiscal.Brenda apenas tenía 15 años cuando desapareció el 29 de octubre del 2001. Ella salió de su casa para ir a la vivienda donde trabajaba en la limpieza doméstica cerca del centro comercial Coloso Valle.El cuerpo de la adolescente fue encontrado el martes 6 de noviembre de ese mismo año en el predio algodonero ubicado en las avenidas Paseo de la Victoria y Ejército Nacional; días después su familia reconoció en el Semefo la ropa que portaba la víctima.En ese predio fueron descubiertos los restos de ocho mujeres, de los cuales tres se entregaron y sepultaron en panteones de esta ciudad, entre ellos el de Brenda Esmeralda.Por estos asesinatos estuvieron presos Víctor Javier García Uribe, alias “El Cerillo”, y Gustavo González Meza, “La Foca”, quien murió en la cárcel.“El Cerillo” fue absuelto el 14 de julio de 2005En el 2011 fue detenido y acusado Eduardo Chávez, quien pasó siete años en la cárcel y actualmente goza de su libertad. (Luz del Carmen Sosa)

