Plan Estratégico amaga con dejar Comité

La asociación “Plan Estratégico de Juárez” condicionó su permanencia dentro del Comité Ampliado de Adquisiciones del Municipio, en la licitación para la concesión del servicio de alumbrado público, a que se publique todo lo referente al proyecto “Juárez Iluminado”.El director de la agrupación, Sergio Meza de Anda, dijo que si en una semana no se proporciona la información, se saldrán del proceso.“Si no hay información no podemos avalar algo a ciegas, no estaríamos avalando un proceso que no es completamente transparente”, expresó.La primera junta de aclaraciones en la licitación para la concesión del alumbrado público se efectuó ayer, pero se citó a una nueva reunión para que los proveedores replanteen sus dudas.Meza dijo que antes de continuar con el proceso el Municipio debe dar a conocer las corridas financieras de lo que costaría cambiar las luminarias, el diagnóstico y proyecto técnico del alumbrado.“Si esta información no se hace pública Plan Estratégico no continuará participando en el Comité Ampliado de Adquisiciones”, expuso.En un oficio, Plan Estratégico solicitó al Municipio que dé a conocer y se explique públicamente un análisis del costo-beneficio y un informe que justifique la suficiencia del Derecho de Alumbrado Público (DAP) para dar certeza financiera al proyecto.Además explicar por qué se está considerando substituir de nuevo todas las luminarias si apenas se instalaron 35 mil, y un estudio que establezca la relación entre las calles a oscuras y el delito, entre otros puntos.En la reunión de ayer estuvo el ciudadano Federico Solano Rivera, quien aseguró que desde el año pasado ha solicitado información por escrito de “Juárez Iluminado” al alcalde Armando Cabada, y éste no le ha contestado, por lo que contempla interponer un recurso de amparo.Dijo que el proyecto causará un deterioro a las finanzas públicas porque el endeudamiento se disparará.“Ya ahorita si no me contestan en un plazo razonable me iré al amparo y fincaré las responsabilidades penales y administrativas en contra del presidente municipal por omisión y desacato a un mandato constitucional”, expuso. (Araly Castañón)