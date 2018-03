Una carta sin nombres fue entregada en la dirigencia nacional del PRI para acusar al delegado de ese partido en Chihuahua, Sofío Ramírez, de acoso para la definición de candidaturas locales. Sin embargo, tanto él como la dirigencia estatal priista, rechazaron el señalamiento y argumentaron que se trata de guerra sucia.El dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, reiteró su apoyo y solidaridad al desempeño de Sofío Ramírez, y dijo que no se pondrá atención a ese tipo de asuntos, que llegaron de manera anónima e irresponsable, dijo.En comunicado de prensa, el dirigente priista subraya que dará “oídos sordos” a ese y demás documentos que reciban sin firmas ni identidad.“Se trata de una calumnia redactada en un oficio que carece de nombres de las supuestas afectadas ni tampoco precisa circunstancias. Recibí este documento sin firmas en el que se redactan supuestas acusaciones en contra del senador Ramírez Hernández; lo considero anónimo al no tener firmas de quién o quiénes hacen las denuncias”, acotó.Mientras que el delegado, Sofío Ramírez, dijo ante varios medios de comunicación que resultan falsas ese tipo de acusaciones en su contra.Por su parte, el presidente del Comité Municipal del PRI, Óscar René Nieto Burciaga, aseguró ayer que a nivel local no existe ninguna queja en contra del delegado.Afirmó que le sorprende la acusación anónima presentada ante las dirigencias estatal y nacional por un grupo de mujeres de los municipios de Juárez, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Delicias, Parral y Camargo, en contra del también senador, porque no cree que nadie del partido pudiera actuar de esa forma.Por lo que pidió que si hay alguna ofendida, alguna mujer que sienta que ha sido violentada en sus derechos o haya sido acosada, más allá de presentar un recurso interno partidista acuda a presentar una denuncia penal ante las autoridades correspondientes.Al igual que Omar Bazán Flores, consideró que se trata de un acto de guerra sucia que no sabe si proviene de personas al interior o exterior del mismo partido.Nieto Burciaga subrayó que una acusación de esta naturaleza podría representar un delito, por lo que el partido no puede actuar con base en un documento anónimo, por lo que insistió a las quejosas a promover en su caso una denuncia penal.En un documento firmado por líderes empresariales y de la sociedad civil, así como presidentas seccionales, de las que argumentan omitir los nombres por temor a represalias, las quejosas aseguraron que el delegado nacional para Chihuahua, Sofío Ramírez, supuestamente “ha abusado de su posición para chantajearlas y pedirles favores sexuales a cambio de posiciones”.Las quejosas pidieron al dirigente nacional una pronta solución e investigación del caso, porque manifiestan sentirse invadidas y vulneradas en su intimidad por razones de orden político-social que supuestamente maneja el representante de Enrique Ochoa en Chihuahua.

