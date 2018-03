El acoso sexual dentro de las escuelas es un problema añejo y cotidiano, tanto que dentro de la UACJ hay profesores que no fueron despedidos al haber perpetrado una agresión de este tipo, y tras tomarse un año sabático regresaron a dar clases como si nada hubiera pasado, dijo Nolberto Acosta, profesor de tiempo completo e integrante del colectivo Universidad Democrática.“Hay académicos que han sido reincidentes. Es como un patrón de acoso, que lo han hecho históricamente contra mujeres pero también contra algunos estudiantes hombres. Algunos casos han sido atendidos, otros no”, expresó.Esto luego de que el secretario académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), David Ramírez Perea, informara que en los últimos cinco años al menos cinco profesores fueron despedidos al haberse comprobado que acosaron a estudiantes.“Es importante que la defensoría de los derechos universitarios atienda este tipo de casos. Es cierto que la UACJ tiene un programa que comprenden desde el recurso hasta estrategias para garantizar el respeto y la seguridad, pero al llevar a la práctica estos mecanismos no funcionan, y hay relaciones de poder que a veces protegen al agresor”, dijo.Aunque no se ha informado aún sobre un número de casos, profesores de la UACJ mencionan que este problema es cotidiano y añejo, al punto en que incluso ha sido normalizado entre la comunidad estudiantil.Acosta dijo que el conjunto de todos estos factores propicia la impunidad y que las víctimas se sientan defraudadas y terminen por desertar de sus clases.Algo similar relataban maestras del Instituto de Ciencias Sociales y Administración el martes pasado, cuando en medio del taller Hacia una Universidad Libre de Violencia contra las Mujeres, descubrieron al menos el caso de una estudiante que se dio de baja de una materia ante la imposibilidad de frenar el acoso del que era víctima por parte del profesor.“Este problema es una de las preocupaciones de Universidad Democrática, pedimos que atienda con mucho cuidado esta realizad, que de hecho no es privativa de la UACJ, sino que involucra diversas instituciones y niveles educativos, desde secundaria hasta posgrado”, dijo. (Karen Cano)

