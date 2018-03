Más de mil niños y adolescentes que se encontraban en entornos familiares complicados o que de plano fueron abandonados por sus padres, han sido rescatados por autoridades y organizaciones civiles y viven ahora en albergues.Para apoyarlos y seguir manteniéndolos en ambientes seguros, la Mesa de Albergues abrió ayer en esta ciudad el centro de acopio ‘Una Sonrisa por Juárez’, en el que recibirán alimentos no perecederos, artículos de limpieza y ropa interior nueva para niños y niñas, que se entregarán a 30 asociaciones que trabajan con los menores.“Hay niños que están carentes de todo, porque los dejaron sus padres o las autoridades tuvieron que recoger a los niños porque hay situaciones muy difíciles que los están dañando y hay mucha omisión de cuidado de los padres”, expuso Leticia López Manzano, directora de la organización.Por ello, pidió el apoyo de la comunidad de Juárez y El Paso que, dijo, ya ha sido muy solidaria en el pasado, para que haga donativos en especie.Cada asociación trabaja con 50 o hasta 60 niños, lo que representa gastos muy fuertes para cada una de ellas, se indicó.“Si una familia de cinco miembros batalla para comer todos los días, ¿ahora, se imagina para alimentar a 50 niños?”, expresó la activista.Esos más de mil menores de edad están tutelados a cargo de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, mientras hay otro grupo de niños cuyas madres trabajan o son solteras y no tienen tiempo para cuidarlos, comentó.Algunos de los albergues que trabajan con la Mesa de Albergues son Rivers of Mercy, Casa Hogar La Esperanza, Mary Müller, Misión con Visión A. C., Centro Familiar Ayuda, María Niña Casa Hogar, Casa de Esperanza, Casa de Asís, Casa de Refugio para Jovencitas, Hogar de Gloria, Casa Eudes, Lugar de Amor y Superación, entre otras.El centro de acopio está ubicado en la avenida Teófilo Borunda 8670-A, local 36, en la entrada de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y frente al centro comercial Las Misiones.Se informó que estará abierto de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y los sábados de 10 a la una de la tarde.En la inauguración ayer en la mañana, estuvieron presentes autoridades municipales y cámaras empresariales para el corte de listón.“Queremos que nos ayuden a que nuestro centro sea permanente”, dijo López Manzano. (Javier Olmos / El Diario)• Bulevar Teófilo Borunda 8670-A, local 36, en la entrada de las oficinas del SAT y frente a Las Misiones.• De lunes a viernes de 10 a. m. a las 4 p. m.• Sábado de 10 a. m. a 1 p. m.

