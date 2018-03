Una disposición que contempla la nueva Ley de Alcoholes y que prohíbe a los empleados de los negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas consumir en los mismos establecimientos durante su horario laboral, inconformó a empresarios de ese ramo.Lo anterior por considerar que habrá un impacto directo en la economía de cientos de bares donde es común que los clientes inviten a las empleadas a departir y al no poder hacerlo más, se vendrán abajo los negocios, dijo Larisa Terrova, una de las empresarias que ayer acudió a la oficina de Gobernación Zona Norte a exponer el escenario que enfrentan.La prohibición fue incluida en la fracción 21 del artículo 33 de la nueva Ley de Alcoholes que está vigente desde enero, pero que todavía no ha derivado en sanciones para ningún negocio, señaló el jefe de Gobernación, Ignacio Castro Velázquez.Indicó que en Juárez hay alrededor de mil 800 bares y restaurantes bar que expenden bebidas alcohólicas y emplean a cerca de 20 mil personas.El funcionario recibió a alrededor de 20 empresarios que expusieron la afectación que enfrentan en sus establecimientos y pidieron se modifique esa disposición.Sin embargo, debido a que es competencia del Congreso del Estado, acordaron preparar un documento donde se hará la solicitud directa al Legislativo.Con estas disposiciones, la más afectada es la frontera, consideró Nubia Jáquez, propietaria de negocios de este ramo.“Ellos nos están dando una prórroga para que nosotros podamos apelar, les presentemos un documento con bases y justificaciones claras a los diputados, ellos (Gobernación) nos van a hacer el favor de entregar ese documento donde estamos inconformes”, dijo.Señaló que mientras el Legislativo responde, la oficina de Gobernación se comprometió a no ejercer sanciones contra los establecimientos.Jáquez indicó que la prohibición a empleados para que tomen y la sanción por solamente tener aliento alcohólico, es la única disposición de la Ley de Alcoholes que afecta a los bares y cantinas.Hasta el momento, Gobernación del Estado no ha establecido qué mecanismos se utilizarían para aplicar la prohibición ya que no cuenta con instrumentos para medir el consumo de alcohol en las personas.

