La creación de la Dirección de Estadística y Planeación Social, que dependerá de la Dirección de Desarrollo Social, se aprobó ayer por mayoría del Ayuntamiento.La función de esta dependencia consistirá en identificar Zonas de Atención Prioritaria, ya que actualmente falta incluir áreas que también tienen rezagos y por esto no reciben apoyos sociales, explicó la regidora independiente Rosario Valadez.Regidores del PAN y PRI expusieron que ya existe el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) para realizar este trabajo, y con esta nueva dependencia se aumentaría el tamaño de la administración.“Sería duplicar funciones, y no sabemos el techo presupuestal que se le está asignando”, dijo el edil panista Hiram Contreras.Asimismo se acordó celebrar una sesión extraordinaria el 23 de abril, Día Internacional del Libro, a fin de fomentar la lectura en niños y jóvenes.“Para que el Cabildo dé el ejemplo de la importancia que es leer, leer nos ayuda a tener cultura, mejor léxico, nos ayuda a ser mejores personas, porque ahí en los libros encontramos muchas cosas que ni siquiera nos imaginamos”, expuso el regidor independiente José Ávila Cuc, quien presentó el punto de acuerdo.Durante esa reunión extraordinaria cada uno de los regidores leerá durante un lapso de cuatro minutos un cuento o poema.En este punto de acuerdo participó el ciudadano Blas García Flores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), quien explicó que la máxima casa de estudios local realizará una Feria del Libro del 21 al 29 de abril en el Centro Cultural de las Fronteras.Agregó que dentro de esos eventos, el día 23 a las 11 de la mañana se efectuará una lectura masiva simultánea en todas las sedes de la UACJ, y por esa razón se invitó al Ayuntamiento a participar.El punto se discutió por cerca de media hora, debido a que regidores de oposición del PAN, Morena y Panal expusieron que no era necesario realizar una sesión extraordinaria para fomentar el hábito de la lectura.La edil independiente Irma Medrano invitó a sus homólogos a reunirse ese día en el salón Francisco I. Madero a realizar la actividad propuesta, sin que sea reunión de Cabildo.Finalmente se aprobó por mayoría realizar la lectura en la sesión extraordinaria y también que ese día los integrantes del Ayuntamiento que deseen, acudan a una escuela a hacer lo mismo.En otro asunto, los ediles acordaron por unanimidad promover la inclusión y el derecho de acceso a la información a todas las personas con discapacidad auditiva.Para ello se designará a una persona como intérprete de lenguaje de señas durante las sesiones de Cabildo, en eventos de Municipio y en los que sean transmitidos en medios masivos.En el evento Dina Salgado, quien es sorda y pertenece a la Federación de Silentes para el Estado de Chihuahua, propuso que también se enseñe el idioma de señas a policías, tránsito, bomberos y paramédicos de la Cruz Roja.En el proyecto se acordó también que el Municipio contrate a un intérprete de tiempo completo para realizar esta labor.De hecho durante casi toda la sesión ordinaria, en la que estuvieron presentes varios integrantes de la Federación de Silentes, dos mujeres se encargaron de interpretar todo lo que dijeron los integrantes del Ayuntamiento, a través del idioma de señas.Además, el Cabildo acordó que el Municipio continúe participando en el programa denominado Agenda para el Desarrollo Municipal 2018, con el propósito de que se evalúe a la administración en gestión y desempeño por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. (Araly Castañón)

