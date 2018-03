Las largas filas en los cruces internacionales, donde juarenses pasan hasta dos horas diariamente, provocan un daño incalculable a las economías y al medio ambiente de Juárez y El Paso, señalaron empresarios.Indicaron que el tema es tratado recurrentemente, cada que hay contacto con funcionarios federales estadounidenses involucrados con la seguridad nacional de Estados Unidos, pero que desde el 11 de septiembre de 2001 no se ha logrado gran cambio.Ayer, usuarios de los puentes se quejaron de que duran hasta más de dos horas para poder cruzar a la vecina ciudad.Un caso es el de Paola Salas, quien estudia Geología en la Universidad de Texas en El Paso, y que cruza a diario para tomar sus clases. “Me tengo que venir dos horas antes”, explica. Otros conductores manifestaron que hay pocas filas abiertas.Sin embargo, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), informó que la forma de operar en los puentes es normal y atribuyeron el aumento en el flujo de automovilistas al período vacacional en las escuelas allá.El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, Eusebio Martín Alonso Cisneros, señaló que casi todos los sectores económicos —desde la industria, el comercio y hasta el turismo médico— se ven impactados por el problema de las largas esperas para poder atravesar la frontera.Explicó que uno de los principales afectados es la industria, pues existen maquiladoras que tienen plantas gemelas en ambos lados de la frontera.Dijo que las largas filas evitan que ejecutivos y empresarios crucen para hacer negocios, lo que significa una pérdida de dinero incalculable, por las oportunidades que se desaprovechan.El comercio, agregó el presidente del CCE, es otro de los sectores más afectados. Explicó que del lado mexicano existen servicios y productos de máxima calidad que los estadounidenses solían aprovechar. Es decir, venían a Juárez a dejar sus dólares, porque aquí obtienen mayores beneficios por ellos.Sin embargo, desde que Estados Unidos se encerró por el miedo a los terroristas, esta interacción se ha limitado en diferentes escalas.También los mexicanos fluyen a El Paso a comprar algunos bienes que son más convenientes de aquel lado de la frontera. Pero tanto el tipo de cambio como el tiempo que hay que gastar en los cruces internacionales, afirmó, impide que muchos de ellos viajen y por ello compran sus productos en Juárez.Cristina Cunningham Hidalgo, presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), indicó que hay algunas zonas de restaurantes y bares, sobre todo en donde había un alto flujo de estadounidenses, que se han visto afectadas por las filas.Aun así una buena parte de los paseños siguen viniendo, aunque tienen que hacer estrategias distintas. En algunas ocasiones, explica, se quedan aquí en un hotel o con familiares hasta el día siguiente y cruzan a la hora que encuentran menos filas.Uno de los ramos más afectados, coinciden los dos empresarios, es el turismo médico, que hasta ahora ha crecido casi de manera natural.Cunningham Hidalgo dijo que las filas largas hacen que muchos de los estadounidenses que antes frecuentaban Juárez dejen de venir.“Ahora sólo aquél que de plano no tiene para atenderse allá viene al doctor, a menos que venga a otra cosa, pues ya llega al dentista o al médico”, afirmó.Esto perjudica a toda la economía, señaló Alonso Cisneros, porque el que viene al médico consume otros productos, y hace otros gastos que dejan una derrama en este lado.Toda esa derrama, enfatizó, se pierde sólo por las largas filas, que son provocadas por un funcionario que está a más de 2 mil 500 kilómetros de esta frontera y que desde allá determina una alerta, o una política de revisión más dura en los puentes, sólo por su miedo a los terroristas.Alonso Cisneros señaló como otro punto grave la contaminación que se genera, pues miles de autos varados en una fila, encendidos, acelerando y frenando, seguramente causan una cantidad impresionante de dióxido de carbono que día a día, si cesar, se lanza al ambiente.Apuntó que este no es un daño a la economía, pero sí a la salud de los fronterizos, que también depende de las mismas políticas federales.Dijo que han tratado de poner remedio dialogando.“Cada vez que viene un embajador, un cónsul, tratamos el tema, pero no se logra nada. Hay un efecto grave de ambos lados de la frontera, por culpa de ambos gobiernos federales, pero no hacen nada”, cuestionó.Rubén Jáuregui, vocero de CBP sector El Paso, aseguró que ni las garitas ni el número de agentes fronterizos han tenido algún cambio por vacaciones de estudiantes.Manifestó que la diferencia es que las personas no están cruzando en tempranas horas de la mañana, por lo que, en esta semana, la hora pico de cruce en los puentes Córdova-Américas, Zaragoza y Santa Fe, es más tarde.“Estamos consientes de que las filas van a incrementar más tarde de lo normal por las vacaciones de los estudiantes, de igual forma, aquellos que trabajan, toman vacaciones con los hijos y suelen cruzar más tarde”, explicó Jáuregui.Automovilistas que utilizaron por ejemplo el puente Américas ayer por la mañana y mediodía, dijeron que de las ocho casetas con ‘Ready Lane’ sólo estaban abiertas cuatro.Sin embargo CBP informó que las garitas están todas abiertas de 6:00 a 10:00 de la mañana como en cualquier semana con labores regulares.“Tenemos abiertas las garitas necesarias, y cuando se empieza a ver más tráfico, se abren más. Obviamente, en este tiempo de vacaciones, entre más temprano menos línea”, dijo el vocero Rubén Jáuregui.De igual forma, instó a los conductores a prevenir largos tiempos de espera al planear y revisar su cruce antes de decidir cuál puente van a usar. Exhortó a recordar que el entronque en Santa Teresa y el puerto de Tornillo es también otra opción de cruce.Pidió además a los conductores que se preparen cuando llegan con el oficial con sus documentos en mano.“Porque a veces llegan y no tienen los documentos listos, son segundos que multiplicados por los miles de vehículos que procesamos diariamente y se convierten horas de espera, lo único que pasa es que se congestiona más el tráfico”, añadió.Destacó la importancia de las fuentes de información de cruce oficiales, como la página web de CBP Border Wait Times El Paso y la página de la Ciudad de El Paso.El Ayuntamiento de El Paso cuenta con una página en el sitio del Departamento de Puentes Internacionales en donde las cámaras instaladas en el Puente Santa Fe y en el Puente Zaragoza muestran en tiempo real las líneas y los tiempos de cruce, al igual que la aplicación móvil ‘Metropia’, disponible en todas las tiendas digitales para dispositivos inteligentes.Puede visualizar las cámaras de los puentes en el siguiente enlace: http://www.elpasotexas.gov/international-bridges/live-traffic-cameras. (Martín Coronado / Sabrina Zuniga/ El Diario)

